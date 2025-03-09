Странный случай в Плявниеках: друзья закрыли девушку в машине и ушли

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили, что в машине и в самом деле находится девушка, которая пыталась объяснить, что ключей у нее нет, а телефон разрядился. Открыть окна и двери не удалось ни снаружи, ни изнутри. Выяснилось, что девушку в машине заперли друзья, живущие в стоящем рядом доме, но точного адреса их она не знает. Полицейские провели обход, владельца автомашины не нашли и решили обратиться за помощью к пожарным. Те, недолго думая, выбили стекло и помогли девушке выбраться через окно.

В полицейской машине девушка зарядила свой телефон, чтобы связаться с близкими и с владельцем BMW. Пообщаться с ней удалось и журналистам. Она рассказала, что ночью каталась на машине с подругой и ее парнем. Попросила отвезти ее домой, но поняла, что компания едет явно не туда. К утру они остановились во дворе на улице Салнас.

"Они просто заперли меня в машине. Я заснула, и они меня закрыли. У меня сел телефон, что мне было делать? Я стучала в окно проходящим мимо людям. Кто-то мне показывал неприличные жесты... я думала - что, нельзя подойти и спросить? Наконец-то хоть один человек подошёл и спросил, что случилось. Я рассказала, и он вызвал полицию. Какое-то время я просто сидела и плакала. Я не знала, что делать", - рассказала девушка.

По прибытии медиков оказалось, что помощь врачей не понадобилась. Судя по рассказу девушки, она осталась одна в машине примерно с 8 часов утра. Полицию вызвали после 12 часов, после часа дня пожарные помогли выбраться из машины. Если девушка точно помнит, во сколько ушли ее друзья, то получается, что она провела в салоне BMW пять часов. К счастью, утром температура воздуха не опускалась ниже нуля. Оставление человека в автомобиле может повлечь серьезные проблемы со здоровьем.

Сотрудники полиции сообщили, что девушка не обращалась с заявлением на своих друзей. Однако было замечено, что экипаж еще несколько часов не покидал двор, где все случилось. Через некоторое время пришли парень с девушкой, они сидели в BMW, пока не подъехала машина Госполиции с отделением для задержанных. Пару увезли в участок, BMW со двора эвакуировали. Пока полиция не сообщает, из-за чего все это произошло.