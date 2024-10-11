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Стране нужны создатели богатств: Diena

© LETA 11 октября, 2024 10:42

Новости Латвии 0 комментариев

Резкий рост расходов на обслуживание государственного долга требует немедленного увеличения налоговых поступлений, что предполагает создание благоприятных условий для развития предпринимательства.

Прогнозы Минфина о том, что расходы на обслуживание государственного долга в 2025 году превысят 507 млн евро, тогда как в 2022 году они составили лишь неполные 167 млн евро, - как светящаяся красная лампочка на панели приборов. И вроде бы можно списать такой стремительный рост расходов на обслуживание госдолга в дефекты, вызванные геополитической ситуацией, но в долгосрочной перспективе при таком отношении мы никуда далеко не уйдем, поскольку рано или поздно придется научиться жить на собственные деньги, а не постоянно увеличивать госдолг.

Восточная граница Латвии остается там же, где была, и повышенные базовые процентные ставки Европейского центрального банка не только повысили расходы на обслуживание государственного долга, но и одновременно основательно приглушили экономическую активность на крупнейших рынках сбыта латвийских (и не только) производителей.

Общие суммы, уплаченные создателями богатства - налогоплательщиками, - впечатляют, но все равно не могут покрыть все потребности. При этом потребности в финансировании таких существенных функций, как безопасность, здравоохранение, образование, наука, инфраструктура, растут.

Остается единственное решение, на данный момент известное правительству, - предусмотреть дефицит бюджета.

Ситуацию еще более тревожной делает тот факт, что важную позицию государственных расходов (или их дефицит) обеспечивают доступные сейчас деньги структурных фондов Европейского союза, без которых ситуация была бы совсем критичной.

(Diena)

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