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«Столько вреда, что дух захватывает». Байден — впервые после ухода из Белого дома

© BBC 16 апреля, 2025 16:35

Мир 0 комментариев

Джо Байден выступил во вторник с первой речью после ухода с поста президента. Он раскритиковал политику администрации Дональда Трампа в сфере социального обеспечения, которая «нанесла столько вреда и разрушения, что просто дух захватывает». При этом он ни разу не назвал Трампа по имени.

Бывший президент США выступил на конференции в Чикаго, посвященной правам людей с инвалидностью. Он заявил, что правительство «нанесло сокрушительный удар» по системе социального обеспечения, которую миллиардер Илон Маск, занимающийся сокращением государственных расходов, назвал «крупнейшей финансовой пирамидой в истории».

«Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и разрушения, что просто дух захватывает», — заявил Байден.

Он назвал соцобеспечение «святой обязанностью» и подчеркнул, что оно много значит для жизни людей. По его словам, американский народ никогда не был настолько разделен, и нынешним положением дел довольны лишь тридцать процентов, но у этих тридцати процентов «нет сердца».

Агентство социального обеспечения платит пенсии и пособия по старости и инвалидности. Оно обеспечивает около 67 миллионов американцев и тратит около 1,6 триллиона долларов в год.

Департамент эффективности правительства (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, в феврале начал сокращать сотрудников агентства. Планируется уволить около 7000 человек.

Во вторник Дональд Трамп подписал указ, запрещающий нелегальным иммигрантам и «другим не имеющим права» лицам получать выплаты по линии Социального обеспечения. Тем не менее он заявлял, что хотя и намерен бороться с мошенническими выплатами и выплатами нелегальным иммигрантам, он не собирается полностью урезать пособия.

Перед речью Байдена в Чикаго пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что президент «абсолютно уверен» в сохранности пособий для «законопослушных американских налогоплательщиков и пенсионеров».

«Он всегда будет защищать эту программу», — добавила она.

Агентство социального обеспечения, которое сейчас тоже управляется людьми Трампа, обвинило Байдена во лжи в соцсети Х. В постах агентства говорится, что Трамп намерен отменить налогообложение пособий, чтобы увеличить доход пожилых граждан — ревизия за 2015-2022 годы выявила неправомерные выплаты на сумму около 72 миллиардов долларов, а более 2 миллионов нелегальных иммигрантов получили номера социального обеспечения в последнем отчетном году (эти номера должны присваиваться иммигрантам, получившим разрешение на работу).

Кроме того, агентство отрицает, что половина его технической команды была уволена, и сообщило, что вложило 16,5 миллиона долларов в модернизацию телефонных служб.

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