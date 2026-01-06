Столкновение двух грузовиков и легковушки: смертельное ДТП на трассе Резекне-Гулбене

За 24 часа в стране зарегистрировано 138 ДТП, пять из которых были с пострадавшими, а в одном погиб человек.

Как сообщалось, трагическое происшествие произошло в понедельник вечером на 56-м километре дороги Резекне-Гулбене, возле поворота на Ругайи, где при столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля погибла управлявшая легковым автомобилем женщина.

По предварительной версии, на обочине стоял грузовик - с выключенными фарами и без аварийных знаков. В него врезался проезжавший грузовой автомобиль, за ним - Nissan Juke. В результате водитель Nissan погибла.

В ДТП также пострадали пассажирка Nissan и водитель второго грузовика, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

За минувшие сутки полиция задержала семерых водителей транспортных средств, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и одного - под воздействием наркотических веществ. В пяти случаях начаты уголовные процессы, а в трех - процессы административного правонарушения.

В связи с превышением скорости за истекшие сутки в Латвии было оформлено 127 протоколов об административном правонарушении, а в связи с агрессивным стилем вождения - пять, свидетельствуют обобщенные данные Госполиции.

