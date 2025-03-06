Столица запланировала в два раза повысить поступления от штрафов в бюджет? Мэрия ничего такого не заметила

"На начало 2024 года город планировал собирать всего 1 100 000 евро. Потом внезапно аппетиты поменялись и к концу года "привалило счастья" в виде итоговых сборов в размере 2 620 000. Т.е. сумма выросла больше, чем в два раза!!! Ну а на этот год сразу запланировали собрать ни много не мало - 2 900 000 евро", - написал он.

Мы запросили комментарий Рижской думы, чтобы узнать, почему увеличилась эта доля - выросли ли сами штрафы или, может, градоначальники ожидают приток населения? И получили неожиданный ответ - исполняющая обязанности руководителя департамента внешней коммуникации Синдия Гравере считает, что заложенная в бюджет сумма... не изменилась.

"По сравнению с запланированным на предыдущий год бюджетом существенного увеличения по этой статье не предусмотрено", - пишет специалист по коммуникации.

А как же тогда указанные в опубликованных Чекушиным документах цифры? Как оказалось противоречия тут нет, просто сумма увеличилась не в основной части, а за счет дополнений (т.н. grozījums). А основа да, она не изменилась...