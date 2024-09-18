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Стоимость airBaltic никогда не обозначалась вложенными государством деньгами: Гаусс (1)

Редакция PRESS 18 сентября, 2024 12:32

Новости Латвии 1 комментариев

Вложенными государством деньгами никогда не обозначалась стоимость латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", подчеркнул в интервью агентству ЛЕТА президент и исполнительный директор "airBaltic" Мартин Гаусс.

Он пояснил, что нынешняя стоимость предприятия не эквивалентна объему вложенных в свое время денег. "Я очень хочу, чтобы люди это понимали. Допустим, что стоимость предприятия сегодня составляет 100 млн евро. Государство за многие годы вложило 526 млн евро. Вы согласитесь со мной, что вложенное государством за долгие годы сегодня уже не имеет такой ценности?", - сказал Гаусс.

Он подчеркнул, что стоимость компании определяется тем, сколько кто-то готов заплатить в конкретный момент, чтобы получить 100% компании.

"Когда государство все эти годы вкладывало деньги в предприятие, это была не стоимость предприятия. Поэтому, сокращая основной капитал, вы не снижаете стоимость", - отметил Гаусс.

На вопрос, не требуется ли для решения об уменьшении основного капитала "airBaltic" подтверждение Европейской комиссии, Гаусс ответил, что для этой цели подтверждения не требуется.

"Изменения в балансе, изменения основного капитала происходят вместе со списанием непокрытых убытков. Акционерный капитал или основной капитал в балансе - со знаком плюс, непокрытые убытки со знаком минус. Соответственно, если уменьшается основной капитал, или положительная сторона, то необходимо погасить убытки, или отрицательную сторону, чтобы не изменился собственный капитал предприятия", - сказал Гаусс.

Он добавил, что цель изменений - снизить акционерный капитал, чтобы можно было выпустить новые акции, однако собственный капитал предприятия в результате остается неизменным и это никак не повлияет на стоимость предприятия.

"Для этого нам не требуется одобрение Еврокомиссии. Публичные дебаты ведутся о том, что у министра сообщения или его советников было иное мнение, как это делать, чем предлагали наши советники, которые являются глобальными банками и утверждают, что для успеха на рынках это нужно делать как раз таким образом. Результат в отношении собственного капитала предприятия тот же, поскольку собственный капитал не меняется и стоимость предприятия не меняется", - пояснил Гаусс.

Комментируя замечания о том, что налогоплательщики хотят вернуть вложенные деньги, Гаусс отметил, что это ему полностью понятно. "Я заявлял, что стоимость этих инвестиций полностью вернется, и я от сказанного не отказываюсь", - подчеркнул Гаусс.

Чтобы стоимость предприятия увеличилась, кто-то должен заявить о готовности приобрести предприятие по большей стоимости, чем упомянутые 100 млн евро, добавил Гаусс.

"Кто-то извне должен видеть более высокую стоимость предприятия. Этого обычно добиваются, если компания более рентабельна, у нее больше прибыли, больше земли или чего-то еще. Значит, чтобы можно было показать более высокую стоимость, мы должны быть более ценными, и сейчас речь идет не о деньгах", - выразил мнение Гаусс.

Президент "airBaltic" пояснил, что для получения поддержки в связи с "Covid-19", которая выделена по всей Европе, в случае с "airBaltic" условие заключается в том, что государство должно доказать положительную ценность предприятия.

"Ценность, а не наличные деньги. При этом вспомним, что поддержка в связи с "Covid-19" составила 340 млн евро. На что мы потратили эти 340 миллионов? Мы использовали эти деньги в то время, когда самолеты находились на земле и не летали. Мы платили зарплаты нашим работникам. Мы оплачивали счета, в том числе государства. В нашем случае стоимость предприятия, даже включая эти деньги, могла бы вернуться", - подчеркнул Гаусс.

Ранее сообщалось, что агентство бизнес-новостей "Bloomberg" со ссылкой на информированные источники сообщило, что "Lufthansa" рассматривает возможность приобретения акций "airBaltic" до запланированного авиакомпанией первоначального предложения акций (IPO). Переговоры находятся на начальной стадии, и решение об инвестициях еще не принято, отметили источники, пожелавшие остаться анонимными.

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