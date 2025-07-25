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Статья о доведении до самоубийства: семья Яниса Тиммы подала в суд на Седокову

Редакция PRESS 25 июля, 2025 13:14

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Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который умер в декабре прошлого года, подали на певицу Анну Седокову в суд. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова уверена, что Анна довела спортсмена до самоубийства.

Юрист рассказала Super, что 42-летняя певица отказалась общаться с родственниками Тиммы, поэтому они решили подать два иска в суд (в России и в Латвии) по статье "Доведение до самоубийства". Они также подали заявление о розыске её имущества, "чтобы на него претендовать".

"Сейчас будет доследственная проверка. Пока мы выявили расчётные счета в весьма солидном количестве и депозитные вклады, на которые тоже будем претендовать. Судя по налоговой декларации, она не зарабатывала больше 2—3 млн рублей в год. Тогда откуда у неё столько денег?" — заявила Гаврилова.

Российская певица Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма поженились в 2020 году. В декабре прошлого года супруги развелись, а через неделю, сразу после дня рождения певицы, спортсмен покончил с собой. После этого на певицу обрушился хейт. Седокова заявляла, что Янис угрожал покончить с собой и шантажировал её, что в итоге привело к её нервному срыву.

Напомним, что для Анны Седоковой брак с Янисом Тиммой был третьим по счёту. От первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, она родила дочь Алину. Во втором браке с бизнесменом Максом Чернявским на свет появилась дочь Моника. Третьего ребёнка, сына Гектора, певица родила в отношениях с предпринимателем Артёмом Комаровым.

У 32-летнего Яниса Тиммы остался сын Кристиан от брака с латвийской моделью Саной Ошей, от которой он в 2019 году ушёл к Анне Седоковой.

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