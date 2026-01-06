Статистика за восемь лет: сотни людей в Латвии погибают в пожарах

В первые дни января этого года пожаров с жертвами на зафиксировано. В прошлом году в пожарах погибли 64 человека, столько же - в 2024 году.

В 2023 году жертвами пожаров стали 68, в 2022 году - 74, в 2021 году - 102, в 2020 году - 83, в 2019 году - 76, а в 2018 году - 81 человек.

В водоемах в этом году найдены тела двух погибших. В прошлом году утонули 108, в 2024 году - 102, в 2023 году - 116, в 2022 году - 94, в 2021 году - 100, в 2020 году - 122, в 2019 году - 96, а в 2018 году - 118 человек. Всего за эти годы ГПСС обнаружила 858 утонувших людей.