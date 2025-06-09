Статистик Херманис попенял избирателям Резекне и Даугавпилса дотациями из Риги и Пририжья

В доказательство он привел таблицу со списком городов-доноров и городов, получающих дотации из фонда выравнивания самоуправлений. Интересно, что Лиепая, Вентспилс и Елгава не удостоились едкого упоминания известного эксперта. Однако эти города так же как Даугавпилс и Резекне получают дотации из фонда также на протяжении ряда лет.

На замечание Яниса Херманиса откликнулись пользователи социальных сетей:

«Все проекты свыше 100 000 евро — только через согласование с министерством. Потратил на самопиар — плати штраф и возвращай деньги.»

«Частный сектор платит НН выше нормы. Даже если самоуправление даёт льготу, Минфин требует платежи так, будто её не было.»

«Наоборот, налог слишком низкий. Никто не хочет переезжать ближе к нормальной инфраструктуре. А дотации лишь держат на плаву умирающие поселения.»

«Города не должны получать дотации вообще. Это должны быть меры для сёл и отдалённых районов.»

«Надо делать, как в Финляндии — платить напрямую людям, живущим на периферии, а не через бюджеты муниципалитетов.»

«Фонд выравнивания пора сокращать. Платим за людей, которых в стране уже давно нет.»