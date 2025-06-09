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Статистик Херманис попенял избирателям Резекне и Даугавпилса дотациями из Риги и Пририжья

Редакция PRESS 9 июня, 2025 18:36

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Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) eksperts Jānis Hermanis piedalās kampaņai "Radi Latvijā! Konkurē pasaulē!" veltītajā diskusijā Ekonomikas ministrijā par produktivitātes kāpināšanas nozīmi uzņēmumu un Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas veicināšanā.

«Не учите нас правильно жить, но продолжайте финансово поддерживать нас. Даугавпилс и Резекне ежегодно получают около 300 евро на жителя из фонда финансового выравнивания муниципалитетов, в который крупнейшие взносы делают Рига, Юрмала и районы Пририжья.», — так итоги выборов в самоуправления Резекне и Даугавпилса прокомментировал в социальных сетях X и Facebook известный статистик, эксперт Конфедерации работодателей Янис Херманис.

В доказательство он привел таблицу со списком городов-доноров и городов, получающих дотации из фонда выравнивания самоуправлений. Интересно, что Лиепая, Вентспилс и Елгава не удостоились едкого упоминания известного эксперта. Однако эти города так же как Даугавпилс и Резекне получают дотации из фонда также на протяжении ряда лет. 

На замечание  Яниса Херманиса откликнулись пользователи социальных сетей:

«Все проекты свыше 100 000 евро — только через согласование с министерством. Потратил на самопиар — плати штраф и возвращай деньги.»
«Частный сектор платит НН выше нормы. Даже если самоуправление даёт льготу, Минфин требует платежи так, будто её не было.»
«Наоборот, налог слишком низкий. Никто не хочет переезжать ближе к нормальной инфраструктуре. А дотации лишь держат на плаву умирающие поселения.»
«Города не должны получать дотации вообще. Это должны быть меры для сёл и отдалённых районов.»
«Надо делать, как в Финляндии — платить напрямую людям, живущим на периферии, а не через бюджеты муниципалитетов.»
«Фонд выравнивания пора сокращать. Платим за людей, которых в стране уже давно нет.»

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