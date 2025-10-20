Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Стартуем в следующем году: к партии Херманиса примкнет бывший министр земледелия Дидзис Шмитс

Редакция PRESS 20 октября, 2025 13:29

Новости Латвии 0 комментариев

Политическое движение "Без партий" планирует участвовать в выборах в Сейм в следующем году, сообщил агентству ЛЕТА представитель движения, депутат Сейма Дидзис Шмитс.

Предприниматель Армандс Брокс сказал агентству ЛЕТА, что пока рано говорить о том, будет ли движение участвовать в выборах в Сейм. По его словам, необходимо понять, какова будет реакция народа. В то же время он не исключил сотрудничества с другими партиями, сказав, что такие переговоры ведутся, но говорить об этом тоже пока рано.

Закон предусматривает, что список кандидатов на выборы может подать политическая партия, зарегистрированная в установленном законом порядке и созданная не позднее чем за год до парламентских выборов.

Свою мотивацию вступления в движение Шмитс связал с тем, что "без изменения системы невозможно получить другой, лучший результат". Он отметил, что в последние три парламентских срока ротация депутатов была значительной, но "интеллектуальный потенциал парламента", по его мнению, падает со времен Верховного совета.

Он отметил, что не считает, что изменение избирательной системы автоматически гарантирует качественный результат, но оно открывает путь к такому результату.

Об учреждении движения "Без партий" объявили режиссер Алвис Херманис, предприниматель Брокс, политик Шмитс, пастор Петерис Спрогис и экономист Гунтарс Витолс. Главной его целью является изменение избирательной системы и переход от партийных списков к выборам индивидуальных кандидатов.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

