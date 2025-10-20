Стартуем в следующем году: к партии Херманиса примкнет бывший министр земледелия Дидзис Шмитс

Предприниматель Армандс Брокс сказал агентству ЛЕТА, что пока рано говорить о том, будет ли движение участвовать в выборах в Сейм. По его словам, необходимо понять, какова будет реакция народа. В то же время он не исключил сотрудничества с другими партиями, сказав, что такие переговоры ведутся, но говорить об этом тоже пока рано.

Закон предусматривает, что список кандидатов на выборы может подать политическая партия, зарегистрированная в установленном законом порядке и созданная не позднее чем за год до парламентских выборов.

Свою мотивацию вступления в движение Шмитс связал с тем, что "без изменения системы невозможно получить другой, лучший результат". Он отметил, что в последние три парламентских срока ротация депутатов была значительной, но "интеллектуальный потенциал парламента", по его мнению, падает со времен Верховного совета.

Он отметил, что не считает, что изменение избирательной системы автоматически гарантирует качественный результат, но оно открывает путь к такому результату.

Об учреждении движения "Без партий" объявили режиссер Алвис Херманис, предприниматель Брокс, политик Шмитс, пастор Петерис Спрогис и экономист Гунтарс Витолс. Главной его целью является изменение избирательной системы и переход от партийных списков к выборам индивидуальных кандидатов.