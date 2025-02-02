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Старое здание Службы госбезопасности планируется продать; пока неизвестно, за какую сумму

© LETA 2 февраля, 2025 12:17

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Фото LETA

ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) планирует продать старое здание Службы госбезопасности в Риге, на ул. Кришьяня Барона, 99а.

Здание является собственностью VNĪ.

Сейчас в VNĪ ведется работа над осуществлением плана по отчуждению недвижимого имущества. Перед этим необходимо провести некоторые предварительные работы, в частности, оценку здания, которую планируется начать в ближайшее время.

Уже сообщалось, что в январе прошлого года в Риге было открыто новое здание СГБ на ул. Бривибас, 207, в районе ВЭФ. Его строительство началось в конце 2020 года. Проект здания разработало архитектурное бюро Sarma&Norde arhitekti, строительные работы выполнило АО UPB, информация о затратах на проект не разглашается.

Против строительства нового здания СГБ в этом месте протестовали местные жители, которым хотелось, чтобы там был создан парк. Однако комиссия Сейма по национальной безопасности дала такое заключение, что откладывать или задерживать строительство нового здания СГБ "в нынешних обстоятельствах в сфере безопасности недопустимо", поэтому оно должно быть построено именно там - в единственной локации, которая соответствует нуждам службы.

Архитектура нового здания отличается тем, что у него фасад без окон - есть только их имитации.

Одной из главных причин, почему СГБ понадобилось новое, более просторное и современное здание, стало расширение СГБ и направлений ее деятельности.

(На фото - новое здание Службы госбезопасности.)

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