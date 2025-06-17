Стармер: Необходимо усилить экономическое давление на РФ

Стармер подчеркнул необходимость "использовать этот момент", чтобы усилить экономическое давление на Россию и ее президента Владимира Путина. До него следует донести, что в его интересах и в интересах России продемонстрировать, что он действительно стремится к миру, добавил глава британского правительства.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Великобритания уже ввела санкции против более чем 2300 лиц, компаний и кораблей "теневого флота" РФ. По данным агентства Reuters, о новых санкциях G7 может объявить уже 17 июня.

Саммит "большой семерки" проходит 16-17 июня в Канаде. На встречу приглашен президент Украины Владимир Зеленский. После первого дня заседаний саммит покинул президент США Дональд Трамп.