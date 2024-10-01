Стало шоком: 70 000 жителей Латвии получат «письма счастья» от налоговой. И что делать дальше?

Часть писем носит лишь общий характер и не содержит конкретной информации, что у многих вызвало непонимание. Однако представители СГД говорят: письмо — это приглашение связаться с ведомством для уточнения ситуации, сообщает Latvijas Radio.

Лектор и научный сотрудник факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Лига Лейтане признала, что для многих столь общие письма стали шоком — эти люди не знают, что делать дальше.

«Все можно было бы исправить, если бы каждому конкретно написали: вы задекларировали такую-то сумму, а информация из банка говорит о другой сумме. Тогда люди поняли бы, какую именно информацию они должны предоставить. Ведь есть много случаев, когда движение средств может происходить — и это не облагаемая налогом сделка», - отметила Лейтане.

Директор управления содействия уплате налогов СГД Санта Гаранча пояснила, что содержание писем носит общий характер, поскольку они будут отправлены примерно 70 000 жителям Латвии. Письма получат только те, чьи недекларированные доходы превышают 20 000 евро в год.

«Мы не указываем конкретные суммы, поскольку иначе не смогли бы сделать массовую рассылку. Нам пришлось бы слать письма индивидуально. И естественно, что тогда мы бы не смогли охватить такой большой круг получателей. Сейчас мы шлем письма общего характера, но их получателей есть разница в более чем 20 тыс. евро. Но какая именно это сумма — мы не указываем в письме», - пояснила представитель СГД.

Около тысячи получателей писем уже связались с СГД, а Гаранча поясняет, откуда берется разница между задекларированными доходами и оборотом на счету:

«Любой доход, превышающий 10 000 евро в год, должен быть задекларирован. Получение подарков, например, от близких людей, и так далее — это должно быть задекларировано, люди забывают об этом. Уже сейчас мы видим такие объяснения: отец продал квартиру, договорились, что деньги будут переведены детям, он это сделал. Это не облагается налогом, но нужно было задекларировать.

Другая ситуация: у человека несколько счетов, и он переводит деньги с одного счета на другой, таким образом создается, можно сказать, искусственный оборот. Члены семьи переводят друг другу деньги для покрытия каких-то расходов, возможно, и более значительных, что не является ни подарком, ни доходом, но это отображается на счете и создает несоответствие. Но, конечно, нас больше всего интересуют те случаи, где разница велика, и тогда мы детально оцениваем, не нужно ли начинать контрольные мероприятия».

Тот факт, что банки предоставляют информацию СГД о движении средств на счетах жителей, является одной из мер борьбы с теневой экономикой. Однако лектор Латвийского университета Лига Лейтане считает, что сперва именно государственные учреждения должны были бы показать пример бережного расходования бюджетных средств.

Сейчас письма от СГД отправляются жителям через систему электронного декларирования (EDS), позже их так же будут высылать по почте — на адрес задекларированного места жительства. СГД не будет отправлять SMS-сообщения и призывает остерегаться мошенников.