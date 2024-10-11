Стало известно, кому в этом году присудили Нобелевскую премию мира

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2024

В нынешнем году на Нобелевскую премию мира были номинированы 286 кандидатов, в том числе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, папа римский Франциск, а также британский натуралист Дэвид Аттенборо. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, называли в числе фаворитов также Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд ООН и генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша. У букмекеров фаворитами стали умерший в колонии российский оппозиционный политик Алексей Навальный и президент Украины Владимир Зеленский. Однако Reuters отмечало, что Навальному присудить Нобелевскую премию мира не смогут, так как ее не вручают посмертно, а Зеленский вряд ли победит, поскольку возглавляет воюющую страну.

Лауреаты Нобелевской премии мира 2023, 2022 и 2021 годов

В 2023 году Нобелевская премия мира была присуждена правозащитнице из Ирана Наргес Мохаммади за "борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех".

В 2022 году эта награда была присуждена правозащитникам из России, Беларуси и Украины: российскому правозащитному обществу "Мемориал", украинской общественной организации Центр гражданских свобод и основателю белорусского правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому.

Одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году стал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Вместе с ним премию вручили филиппинской журналистке Марии Рессе. Муратов и Ресса представляют всех журналистов, борющихся за этот идеал "в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", отмечал комитет. Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До него ее вручали физику и правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву.