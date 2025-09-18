Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

Стало больше погибших и тяжелораненых: ситуация на дрогах Латвии

© LETA 18 сентября, 2025 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Латвии вновь выросло число пострадавших и погибших в дорожном движении. На дорогах в этом году особенно трагичным стал август, когда в результате ДТП погибли 19 человек. И в целом показатели трагических происшествий хуже, чем годом ранее, - в этом году погиб уже 81 человек.

По сравнению с предыдущим годом выросло и число тяжелораненых.

В Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) указали: на фоне других стран из расчета на миллион жителей в Латвии существенно выше число погибших, чем в среднем по Европе.

Председатель правления ДБДД Айвар Аксенок рассказал: "В этом году, именно во второй половине года, это число погибших увеличивается. К сожалению, в августе было 19 погибших. Конечно, это в разных краях по всей Латвии. И надо отметить, что эта тенденция волнообразная".

Вплоть до июля этого года эксперты по безопасности движения отмечали, что ситуация на дорогах улучшается. Однако в августе ситуация изменилась.

Хотя при анализе причин ДТП уделяется внимание и транспортной инфраструктуре, основной причиной несчастных случаев по-прежнему считается превышение скорости движения и агрессивное вождение.

Советник министра внутренних дел Рейнис Ласманис комментирует это так: "Скорость, безрассудная езда, которая вызывает различные, в том числе с летальными последствиями ДТП".

В прошлом году в результате ДТП в Латвии было 63 погибших на один миллион жителей. Между тем, в среднем по Европе - 45, а, например, в Норвегии - 16. В Литве и Эстонии на дорогах тоже меньше погибших, чем в Латвии.

Четвертый год Совет безопасности дорожного движения по единым критериям оценивает наиболее безопасные в сфере дорожного движения самоуправления; как в расчете по количеству погибших и пострадавших жителей, так и в аспекте доступности инфраструктуры людям с инвалидностью, а также по тому, насколько безопасно себя чувствуют жители.

Четвертый год подряд самым безопасным городом признан Вентспилс, который оставил после себя Резекне и Лиепаю, а самыми безопасными для дорожного движения самоуправлениями в прошлом году признаны Вентспилсский и Валмиерский края.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 18.09.2025
Рига оставит ночные автобусы до конца октября
Bitnews.lv 55 минут назад
Италия: до пяти лет тюрьмы за фейковые AI-видео
Bitnews.lv 1 час назад
Италия: дресс-код для школы
Sfera.lv 3 часа назад
Швеция: фрикадельки меняют на фалафельки
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: где ездить безопаснее всего
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: грипп никого не пощадит
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: задержали интернациональную банду «посылочных» террористов
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: кто-то остался без кокса
Sfera.lv 2 дня назад

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Читать
Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Читать

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Читать