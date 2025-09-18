Стало больше погибших и тяжелораненых: ситуация на дрогах Латвии

По сравнению с предыдущим годом выросло и число тяжелораненых.

В Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) указали: на фоне других стран из расчета на миллион жителей в Латвии существенно выше число погибших, чем в среднем по Европе.

Председатель правления ДБДД Айвар Аксенок рассказал: "В этом году, именно во второй половине года, это число погибших увеличивается. К сожалению, в августе было 19 погибших. Конечно, это в разных краях по всей Латвии. И надо отметить, что эта тенденция волнообразная".

Вплоть до июля этого года эксперты по безопасности движения отмечали, что ситуация на дорогах улучшается. Однако в августе ситуация изменилась.

Хотя при анализе причин ДТП уделяется внимание и транспортной инфраструктуре, основной причиной несчастных случаев по-прежнему считается превышение скорости движения и агрессивное вождение.

Советник министра внутренних дел Рейнис Ласманис комментирует это так: "Скорость, безрассудная езда, которая вызывает различные, в том числе с летальными последствиями ДТП".

В прошлом году в результате ДТП в Латвии было 63 погибших на один миллион жителей. Между тем, в среднем по Европе - 45, а, например, в Норвегии - 16. В Литве и Эстонии на дорогах тоже меньше погибших, чем в Латвии.

Четвертый год Совет безопасности дорожного движения по единым критериям оценивает наиболее безопасные в сфере дорожного движения самоуправления; как в расчете по количеству погибших и пострадавших жителей, так и в аспекте доступности инфраструктуры людям с инвалидностью, а также по тому, насколько безопасно себя чувствуют жители.

Четвертый год подряд самым безопасным городом признан Вентспилс, который оставил после себя Резекне и Лиепаю, а самыми безопасными для дорожного движения самоуправлениями в прошлом году признаны Вентспилсский и Валмиерский края.

(Lsm.lv)