«Стабильнее, чем когда-либо»? Кто стал яблоком раздора между мэром Риги и замом

Однако разногласия с его заместителем Эдвардом Ратниексом (Нацобъединения) показывают, что единство призрачное. Вице-мэр настаивает на жёсткой и систематической борьбе с нелегальными мигрантами в столице, включая рейды с участием муниципальной полиции. Клейнбергс же публично заявляет, что эта тема не в числе его приоритетов.

«На первом месте для меня ремонт Вантового моста, зарплаты для полицейских и социальных работников, подготовка бюджета, дорожные работы, Алтонавский путепровод и подключение отопления», — отметил он.

По словам мэра, муниципальная полиция не получает специальных ресурсов для борьбы с нелегальной миграцией. При необходимости она может участвовать в операциях, но не будет организовывать их самостоятельно.

Несмотря на это, Клейнбергс утверждает, что коалиция работает без сбоев: «Я бы сказал, что стабильнее, чем когда-либо».