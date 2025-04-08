США выводят силы с польского аэродрома в Жешуве близ Украины

В заявлении указывается, что речь идет о "давно запланированной" акции, которая является частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций, улучшения поддержки союзников и повышения эффективности. Данное решение было согласовано с властями Польши и других союзников по НАТО, сообщается далее.

Помощь Украине через Жешув будет оказываться и дальше

По словам командующего Кристофера Донахью, среди прочего данная мера "сэкономит американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов". "Этот объект не является постоянной польской военной базой, но уже три года используется силами США, НАТО и партнеров", - отмечается в заявлении.

В командовании также указали, что аэродром на юго-востоке Польши будет и далее использоваться для оказания военной помощи Украине. После начала полномасштабного российского вторжения в Ясёнке были дислоцированы американские солдаты, которые среди прочего защищали аэродром с помощью систем ПРО Patriot. Теперь охрану аэродрома возьмет на себя Польша вместе с другими союзниками по НАТО. В последние месяцы там были развернуты комплексы Patrion Германии и Норвегии.