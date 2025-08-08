Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США установили рекордную сумму в 50 млн за поимку президента Венесуэлы

Редакция PRESS 8 августа, 2025 13:15

0 комментариев

За помощь в поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро США обещают вознаграждение в два раза выше, чем давали за Усаму бен Ладена. США удвоили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Теперь эта сумма составляет 50 млн долларов, сообщил государственный департамент США в четверг, 7 августа.

Вознаграждение в 25 млн долларов было установлено США в январе 2025 года. Новая сумма - самая большая, которую когда-либо предлагали США, сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. По его словам, это вдвое превышает сумму, предложенную за основателя террористической сети "Аль-Каида" Усаму бен Ладена.

Венесуэла осудила увеличение суммы вознаграждения, назвав ее "самой нелепой дымовой завесой". "Мы отвергаем эту грубую политическую пропагандистскую кампанию", - заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль. Каракас разорвал дипломатические отношения с США в 2019 году после того, как Вашингтон отказался признать победу Мадуро на выборах. Вашингтон ввел санкции и установил нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы.

В 2020 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа США предъявили Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам Венесуэлы обвинение в "наркотерроризме" и назначили награду за его поимку в 15 млн долларов.

Министерство юстиции США обвиняет Мадуро в руководстве могущественным наркокартелем Cártel de los Soles (Картель Солнца. - Ред.), который на протяжении 20 лет контрабандой ввозил в США сотни тонн наркотиков, зарабатывая сотни миллионов долларов, напоминает агентство AFP.

Объявляя о новой сумме вознаграждения, генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро использует "зарубежные террористические организации", чтобы в США попадали "смертоносные наркотики и насилие". "Он - один из крупнейших наркоторговцев в мире и угроза нашей национальной безопасности", - заявила Бонди.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

