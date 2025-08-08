США установили рекордную сумму в 50 млн за поимку президента Венесуэлы

Вознаграждение в 25 млн долларов было установлено США в январе 2025 года. Новая сумма - самая большая, которую когда-либо предлагали США, сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. По его словам, это вдвое превышает сумму, предложенную за основателя террористической сети "Аль-Каида" Усаму бен Ладена.

Венесуэла осудила увеличение суммы вознаграждения, назвав ее "самой нелепой дымовой завесой". "Мы отвергаем эту грубую политическую пропагандистскую кампанию", - заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль. Каракас разорвал дипломатические отношения с США в 2019 году после того, как Вашингтон отказался признать победу Мадуро на выборах. Вашингтон ввел санкции и установил нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы.

В 2020 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа США предъявили Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам Венесуэлы обвинение в "наркотерроризме" и назначили награду за его поимку в 15 млн долларов.

Министерство юстиции США обвиняет Мадуро в руководстве могущественным наркокартелем Cártel de los Soles (Картель Солнца. - Ред.), который на протяжении 20 лет контрабандой ввозил в США сотни тонн наркотиков, зарабатывая сотни миллионов долларов, напоминает агентство AFP.

Объявляя о новой сумме вознаграждения, генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро использует "зарубежные террористические организации", чтобы в США попадали "смертоносные наркотики и насилие". "Он - один из крупнейших наркоторговцев в мире и угроза нашей национальной безопасности", - заявила Бонди.