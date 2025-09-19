Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Сентября Завтра: Muntis, Verners
Доступность

США сорвали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Euronews 19 сентября, 2025 10:52

Мир 0 комментариев

США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному и постоянному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. На заседании в четверг Вашингтон заявил, что в этой резолюции недостаточно осуждается ХАМАС.

Резолюцию одобрили 14 других членов самого влиятельного органа ООН, который призвал Израиль снять ограничения на доставку помощи 2,1 миллионам палестинцев, живущих в Газе, и охарактеризовал гуманитарную ситуацию в анклаве как "катастрофическую".

"В оппозиции США по отношению к этой резолюции нет сюрприза", - заявила перед голосованием Морган Ортагус, старший советник по вопросам политики.

"В ней нет ни осуждения ХАМАС, ни признания права Израиля на самооборону, и она неправомерно узаконивает ложные нарративы в пользу ХАМАС". Она добавила, что другие члены совета "проигнорировали" предупреждения США о "неприемлемых" формулировках и вместо этого предприняли "действия, направленные на то, чтобы наложить вето".

"Я могу понять гнев, разочарование и досаду палестинского народа, который, возможно, наблюдает за этой сессией Совета Безопасности, надеясь, что в ближайшее время будет оказана помощь и этому кошмару будет положен конец, - сказал Рияд Мансур,

США наложили вето на резолюцию, несмотря на общественное мнение. Согласно опросу, проведенному Центром исследований общественных отношений Associated Press-NORC, почти половина американцев считают, что военные действия Израиля в секторе Газа "зашли слишком далеко".

Резолюция, подготовленная 10 избранными членами Совета безопасности, идёт дальше предыдущих проектов и подчеркивает "углубление страданий" палестинского гражданского населения, отмечают обозреватели.

В тексте повторяются требования предыдущих версий, включая освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими боевыми группировками после внезапного нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года.

Выступая против подобных резолюций, США считают, что эти требования, включая прекращение огня, не связаны напрямую с безусловным освобождением заложников и только подстегнут боевиков ХАМАС.

В новой резолюции выражается "глубокая тревога" после того, как в докладе, опубликованном в прошлом месяце ведущим мировым экспертом по продовольственным кризисам, говорится, что в Газе голод, который может распространиться по всей территории без прекращения огня и отмены ограничений на гуманитарную помощь.

Израильские войска продолжают новое наземное наступление на город Газа. Последняя начавшаяся во вторник операция ещё больше обостряет конфликт, охвативший весь Ближний Восток, отодвигая прекращение огня на второй план.

Израильские военные заявляют, что хотят "уничтожить военную инфраструктуру ХАМАС", но не называют сроки наступления. У наблюдателей есть основания полагать, что оно может занять несколько месяцев.

Аналитики считают, что итоги голосования в четверг ещё больше подчеркивают изоляцию США и Израиля на мировой арене в связи с почти двухлетней войной в Газе.

 
На прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала решение израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств и призвала Израиль взять на себя обязательства по созданию палестинского государства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:00 19.09.2025
Самые опасные города Европы
Bitnews.lv 6 минут назад
ЕС готовит запрет на СПГ из России
Bitnews.lv 1 час назад
Нарвский мост не откроют для автотранспорта до окончания войны
Bitnews.lv 1 час назад
Медики: ситуация в отрасли критическая
Bitnews.lv 1 час назад
Франция: протесты и аресты
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: Ярмарка народов — всех народов?
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: туризм всё же пошёл вверх
Sfera.lv 3 часа назад
Трамп: только США могут вводить пошлины против стран…
Sfera.lv 4 часа назад

Рижская дума разрешила: жители тихого центра в шоке от фестиваля под их окнами

Важно 11:45

Важно 0 комментариев

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать
Загрузка

«Евреям вход воспрещён»: плакат в немецком Фленсбурге вызвал бурю

Мир 11:29

Мир 0 комментариев

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Читать

Железные дороги стран Балтии планируется объединить в одну инфосистему

Новости Латвии 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Читать

Едут в среднем на 2 ночи: почему мы проигрываем туристов даже Литве и Эстонии?

Новости Латвии 11:19

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

Читать

И не пьянеют? Шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива

Для настроения 11:17

Для настроения 0 комментариев

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Читать

За длинным рублём: как латвийские специалисты зарабатывали при СССР на Севере

История и культура 11:11

История и культура 0 комментариев

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

Читать

Рейсов в Россию больше не будет: министр сообщения

Важно 11:05

Важно 0 комментариев

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

Читать