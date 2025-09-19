США сорвали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Резолюцию одобрили 14 других членов самого влиятельного органа ООН, который призвал Израиль снять ограничения на доставку помощи 2,1 миллионам палестинцев, живущих в Газе, и охарактеризовал гуманитарную ситуацию в анклаве как "катастрофическую".

"В оппозиции США по отношению к этой резолюции нет сюрприза", - заявила перед голосованием Морган Ортагус, старший советник по вопросам политики.

"В ней нет ни осуждения ХАМАС, ни признания права Израиля на самооборону, и она неправомерно узаконивает ложные нарративы в пользу ХАМАС". Она добавила, что другие члены совета "проигнорировали" предупреждения США о "неприемлемых" формулировках и вместо этого предприняли "действия, направленные на то, чтобы наложить вето".

"Я могу понять гнев, разочарование и досаду палестинского народа, который, возможно, наблюдает за этой сессией Совета Безопасности, надеясь, что в ближайшее время будет оказана помощь и этому кошмару будет положен конец, - сказал Рияд Мансур,

США наложили вето на резолюцию, несмотря на общественное мнение. Согласно опросу, проведенному Центром исследований общественных отношений Associated Press-NORC, почти половина американцев считают, что военные действия Израиля в секторе Газа "зашли слишком далеко".

Резолюция, подготовленная 10 избранными членами Совета безопасности, идёт дальше предыдущих проектов и подчеркивает "углубление страданий" палестинского гражданского населения, отмечают обозреватели.

В тексте повторяются требования предыдущих версий, включая освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими боевыми группировками после внезапного нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года.

Выступая против подобных резолюций, США считают, что эти требования, включая прекращение огня, не связаны напрямую с безусловным освобождением заложников и только подстегнут боевиков ХАМАС.

В новой резолюции выражается "глубокая тревога" после того, как в докладе, опубликованном в прошлом месяце ведущим мировым экспертом по продовольственным кризисам, говорится, что в Газе голод, который может распространиться по всей территории без прекращения огня и отмены ограничений на гуманитарную помощь.

Израильские войска продолжают новое наземное наступление на город Газа. Последняя начавшаяся во вторник операция ещё больше обостряет конфликт, охвативший весь Ближний Восток, отодвигая прекращение огня на второй план.

Израильские военные заявляют, что хотят "уничтожить военную инфраструктуру ХАМАС", но не называют сроки наступления. У наблюдателей есть основания полагать, что оно может занять несколько месяцев.

Аналитики считают, что итоги голосования в четверг ещё больше подчеркивают изоляцию США и Израиля на мировой арене в связи с почти двухлетней войной в Газе.



На прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала решение израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств и призвала Израиль взять на себя обязательства по созданию палестинского государства.