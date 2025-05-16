США — с нами: стратегический бомбардировщик низко пролетит над памятником Свободы

Бомбардировщик будет виден над памятником Свободы около 12 часов дня, а примерно через пять минут - над военной базой в Лиелварде.

Низкий пролет является частью миссии "Bomber Task Force Europe", которая укрепляет приверженность США безопасности в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.

"B-52H Stratofortress" пролетит в строю с истребителями, выполняющими миссию НАТО по охране воздушного пространства Балтии. Этот многонациональный пролет подчеркивает сплоченность союзников и взаимную координацию воздушных операций для обеспечения региональной безопасности.

Время пролета может быть изменено в зависимости от погодных условий или оперативных требований.