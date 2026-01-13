США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

В уведомлении говорится, что гражданам США следует ожидать продолжения перебоев в работе интернета , заранее продумать альтернативные способы связи и, если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше через Армению или Турцию.

Американские власти также рекомендовали разработать план выезда, не зависящий от помощи правительства США.

Рекомендации для остающихся в стране

В случае если граждане США не могут покинуть Иран, им следует оставаться в безопасном месте, избегать демонстраций и массовых собраний, а также запастись едой, водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости.

В сообщении подчеркивается, что ситуация в стране остается нестабильной, а доступ к информации ограничен из-за отключений интернета.

Ранее похожее предупреждение для американцев было опубликовано на сайте виртуального посольства США в Тегеране 15 июня 2025 года.

Франция вывезла из Ирана персонал посольства

Сообщается также, что Франция из-за резкого обострения ситуации вывезла из Ирана персонал своего посольства. При этом часть дипломатической миссии остается в Тегеране для помощи гражданам.

По данным источников агентства AFP, французские дипломаты покинули Иран в воскресенье и понедельник, 11 - 12 января. Точное число эвакуированных не разглашается, однако обычно в посольстве Франции в Тегеране работает около 30 сотрудников.

С призывом срочно покинуть Иран обратилась к согражданам и Швеция. Гражданам страны рекомендовано отказаться от поездок в Иран, а тем, кто уже находится в этой стране, - как можно скорее уехать.

Протесты в Иране и позиция Вашингтона

В ночь на 22 июня 2025 года США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. С конца декабря 2025 года в стране продолжаются массовые антиправительственные протесты. По данным СМИ и правозащитных организаций, иранские власти пытаются подавить протестные выступления. Сообщалось о сотнях погибших и тысячах задержанных, однако независимая проверка этих данных затруднена из-за длительных отключений интернета.

На фоне массовых протестов в Иране страны ЕС Испания и Финляндии вызвали на ковер иранских послов. Им было заявлено, что Тегеран должен "уважать право иранцев на мирные протесты", указано на неприемлемость отключения интернета и сообщено, что Евросоюз готовит меры, призванные "восстановить свободу иранского народа".

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон рассматривает несколько "очень жестких" вариантов действий в отношении Ирана в связи с подавлением протестов. Газета The New York Times ранее сообщала, что среди возможных вариантов обсуждаются удары по территории Ирана.