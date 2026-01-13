В прошлом году в Латвии наблюдалась самая высокая активность доноров крови за последние 13 лет

По всей Латвии было сдано 63 707 порций цельной крови, что на 1375 больше, чем в предыдущем году. Общее число доноров в прошлом году выросло до 36 026 человек, тогда как в 2024 году кровь сдавали 35 000 человек.

Рост активности доноров произошел одновременно с увеличением спроса на кровь со стороны медицинских учреждений. Значительно вырос спрос на резус-отрицательную группу крови - на 9%. Эта группа крови является универсальной и относительно редкой, поэтому доноров группы 0- всегда особенно ждут, отмечают в донорском центре.

Более половины всех порций крови было сдано во время выездных акций. В прошлом году Государственный центр доноров крови совершил 813 выездов, в том числе 263 на специализированном автобусе. Благодаря выездным акциям центр может обеспечить необходимыми запасами крови всю Латвию. В целом за прошлый год кровь во время выездных акций сдали 52,13% доноров.

Средний возраст доноров в прошлом году составил 39 лет, 52,5% из них составили женщины, 47,5% - мужчины.

19 339 человек сдали кровь один раз, 8946 - два раза, 5122 - три раза. Четыре раза кровь сдавали 2018 человек, пять раз - 568, шесть раз - 33 человека, свидетельствуют данные донорского центра.

Центр напоминает, что сдача крови - это быстрая и безопасная процедура, которая помогает поддерживать здоровое кровообращение, при этом донорская кровь может иметь решающее значении в спасении жизни человека.

В настоящее время центр принимает доноров всех групп крови, особенно групп 0- и А-.

Государственный центр доноров крови предлагает постоянную сдачу крови в нескольких донорских пунктах по всей Латвии. В Риге доноров принимают на улице Селпилс, 9, в больнице "Гайльэзерс" на ул. Хипократа, 2 и в центре "Saktа" на бульваре Бривибас, 32.

Постоянные донорские пункты есть также в Даугавпилсской региональной больнице, Курземском филиале в Лиепае, Елгавской городской больнице, Видземской больнице в Валмиере и Латгальском филиале в Резекне.

Кроме того, Государственный центр доноров крови еженедельно организует выездные акции.