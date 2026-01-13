Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Января Завтра: Aira, Arijs, Aris, Harijs
Доступность

В прошлом году в Латвии наблюдалась самая высокая активность доноров крови за последние 13 лет

Редакция PRESS 13 января, 2026 13:33

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В прошлом году в Латвии наблюдалась самая высокая активность доноров крови за последние 13 лет, но в то же время увеличился и спрос на кровь в медицинских учреждениях, свидетельствуют данные Государственного центра доноров крови.

По всей Латвии было сдано 63 707 порций цельной крови, что на 1375 больше, чем в предыдущем году. Общее число доноров в прошлом году выросло до 36 026 человек, тогда как в 2024 году кровь сдавали 35 000 человек.

Рост активности доноров произошел одновременно с увеличением спроса на кровь со стороны медицинских учреждений. Значительно вырос спрос на резус-отрицательную группу крови - на 9%. Эта группа крови является универсальной и относительно редкой, поэтому доноров группы 0- всегда особенно ждут, отмечают в донорском центре.

Более половины всех порций крови было сдано во время выездных акций. В прошлом году Государственный центр доноров крови совершил 813 выездов, в том числе 263 на специализированном автобусе. Благодаря выездным акциям центр может обеспечить необходимыми запасами крови всю Латвию. В целом за прошлый год кровь во время выездных акций сдали 52,13% доноров.

Средний возраст доноров в прошлом году составил 39 лет, 52,5% из них составили женщины, 47,5% - мужчины.

19 339 человек сдали кровь один раз, 8946 - два раза, 5122 - три раза. Четыре раза кровь сдавали 2018 человек, пять раз - 568, шесть раз - 33 человека, свидетельствуют данные донорского центра.

Центр напоминает, что сдача крови - это быстрая и безопасная процедура, которая помогает поддерживать здоровое кровообращение, при этом донорская кровь может иметь решающее значении в спасении жизни человека.

В настоящее время центр принимает доноров всех групп крови, особенно групп 0- и А-.

Государственный центр доноров крови предлагает постоянную сдачу крови в нескольких донорских пунктах по всей Латвии. В Риге доноров принимают на улице Селпилс, 9, в больнице "Гайльэзерс" на ул. Хипократа, 2 и в центре "Saktа" на бульваре Бривибас, 32.

Постоянные донорские пункты есть также в Даугавпилсской региональной больнице, Курземском филиале в Лиепае, Елгавской городской больнице, Видземской больнице в Валмиере и Латгальском филиале в Резекне.

Кроме того, Государственный центр доноров крови еженедельно организует выездные акции.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку
Важно

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку (1)

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)
Важно

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы
Важно

Смысла ещё поднимать пенсионный возраст нет: объясняем на примере пиццы

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Шкаф» закрывается? На продажу выставлен легендарный ночной клуб

Важно 15:37

Важно 0 комментариев

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

Читать
Загрузка

Поддельные лекарства в продаже: латвийцев предупреждают об опасности

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 0 комментариев

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

Читать

Может закончиться смертью: полиция предупреждает об опасных «забавах»

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Читать

Кому и сколько: что нового обещают латвийцам в социальной сфере в 2026 году?

Новости Латвии 15:06

Новости Латвии 0 комментариев

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Читать

Три отделения Латвийского онкологического центра переезжают

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

Читать

В среду в Латвии усилится ветер

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

Читать

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Важно 14:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Читать