У движения «Без партий» — новое лицо: кто же это?

По словам Шмитса, на общем собрании в понедельник в команду были приняты новые члены, а правление переизбрано. Экономист Гунтарс Витолс, пастор Петерис Спрогис и сам Шмитс продолжат работу в правлении ассоциации. Звейсалниекс и предприниматели Янис Стакенс и Петерис Жимантс также были избраны в правление общества.

По словам депутата, главной задачей общества в будущем также станет изменение избирательной процедуры в Латвии. Общество будет функционировать как аналитический центр, который проведет углубленный анализ латвийской избирательной системы и разработает «качественные, юридически обоснованные предложения по изменению избирательной процедуры, а также популяризирует и разъяснит эти идеи общественности».

Как сообщалось ранее, вскоре после своего основания один из основателей, Язепс Башко, покинул общество «Без партии», а позже тоже самое сделал ещё один из её создателей — Алвис Херманис.

А на прошлой неделе один из основателей объединения «Без партий», Армандс Брокс, также объявил о «паузе» в политической деятельности.