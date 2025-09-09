США прикрутили поток средств ПВО для Украины, Европа не может восполнить дефицит: FT

По данным издания, поставки ракет и боеприпасов в последние месяцы происходят с задержками и в меньших объемах. Между тем российские войска усилили налеты на украинские города и энергетическую инфраструктуру. В воскресенье ракета «Искандер» ударила по правительственным зданиям в центре Киева. Эксперты предупреждают: даже при нынешнем темпе атак подразделения ПВО рискуют столкнуться с дефицитом ресурсов.

В июне Пентагон приостановил поставки для ревизии арсенала, позже они были возобновлены, но остались нерегулярными. Речь идет о ракетах Pac-3 для комплексов Patriot, переносных системах Stinger, высокоточных артиллерийских снарядах, а также ракетах Hellfire и AIM для комплексов NASAMS и истребителей F-16.

Часть боеприпасов Киев закупает напрямую у американских компаний, однако такие поставки идут партиями, создавая временные «бреши» в обеспечении ПВО. Европейские страны также начали направлять Украине вооружение, но поставки пока ограничены.

В Вашингтоне утверждают, что помощь поступает в достаточном объеме. Представитель Белого дома подчеркнул, что США продолжают работать над удовлетворением потребностей Киева, при этом ответственность за дополнительные поставки должна взять и Европа.