Документы были подписаны при администрации президента Джо Байдена в рамках инициативы Центра глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC) — структуры Госдепартамента, занимавшейся противодействием иностранной пропаганде. По данным экс-главы центра Джеймса Рубина, меморандумы подписали около 22 стран Европы и Африки. Он назвал их отмену «односторонним актом разоружения» в информационном противостоянии с Москвой и Пекином.

GEC был создан в 2011 году для борьбы с террористической пропагандой в интернете, а позже сосредоточился на противодействии иностранным дезинформационным кампаниям. Однако деятельность центра неоднократно критиковали сторонники Дональда Трампа, обвиняя его в цензуре. В декабре 2024 года Центр был закрыт, его функции переданы другому подразделению Госдепартамента. В марте 2025 года госсекретарь Марко Рубио объявил о ликвидации и этой структуры, заявив, что при Байдене GEC тратил миллионы долларов на «замалчивание и цензуру голосов американцев».

В числе последних расследований центра значилось обвинение телеканала RT, финансируемого Россией. В сентябре 2024 года GEC заявил, что RT действует в интересах российских спецслужб, применяет кибершпионаж и пытался вмешаться в президентские выборы в Молдове.