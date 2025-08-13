США ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского: СМИ (ДОПОЛНЕНО)

-Если первая встреча пройдет хорошо, то у нас будет быстрая вторая встреча. Я бы хотел провести ее почти сразу же. У нас будет быстрая вторая встреча между президентом Путиным и президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там был, — заявил Дональд Трамп на пресс-конференции.

Однако если на Аляске во время встречи с Путиным Трамп не получит нужных ему ответов, то и вторая встреча не состоится.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что США ищут площадку для проведения трехсторонней встречи, возможно, уже в конце следующей недели.

Трамп также прокомментировал прошедшую видео-конференцию с участием европейским лидеров и Зеленского. Он хорошо отозвался о разговоре и дал ему оценку в 10 баллов.