США и Европа не смогли договориться как блокировать обходные пути санкций против России

Сложившаяся ситуация ставит под вопрос потенциальные договоренности европейцев и американцев о новых санкциях. Депутат Европарламента от партии «Зеленые» Сергей Лагодинский предупредил о последствиях для безопасности, к которым может привести ослабление трансатлантической координации. «Проблема в том, что США были де-факто двигателем режима санкций», — сказал он газете. По его словам, если администрация американского президента Дональда Трампа будет стремиться к нормализации отношений с Россией, этому придет конец.

Между тем участники встречи в Брюсселе пришли к выводу, что санкции оказали значительное влияние на российскую экономику. Кроме того, ЕС добился некоторых успехов в отношении экспорта товаров военного назначения через третьи страны, в частности Армению, Сербию, Узбекистан и Индию. Однако проблемы с поставками через Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию все еще сохраняются. При этом основным центром помощи России в нейтрализации ограничений остаются Китай и Гонконг. Согласно конфиденциальному документу, О’Салливан сообщил на встрече, что Китай «ответственен за примерно 80% случаев обхода санкций», но продолжает это отрицать. На незаконных сделках с Россией зарабатывают и некоторые компании из ЕС, что значительно ослабляет позицию Еврокомиссии в переговорах с третьими странами.

20 мая Евросоюз принял 17-й пакет санкций против России в ответ на войну в Украине, в результате общее число юридических и физических лиц, попавших под ограничения, превысило 2400. При этом некоторые члены ЕС уже призывают начать подготовку 18-го пакета. Так, президент Литвы Гитанас Науседа заявил 27 мая, что президент России Владимир Путин «настраивает против себя абсолютно весь мир» и заслуживает гораздо более жестких мер, чем те, что есть сейчас. «Я очень надеюсь, что мои коллеги в Евросоюзе поймут, что 17-й пакет санкций — это просто цветочки. Нам нужно подготовить 18-й пакет, который действительно станет коктейлем Молотова», — отметил он.

Что касается позиции президента США, она остается неопределенной. После телефонного разговора с Путиным 19 мая Трамп отказался присоединиться к санкциям против России, которые готовили страны Европы, хотя тот не согласился прекратить огонь. Однако 25 мая американский лидер вновь вернулся к этому вопросу из-за атаки на Украину, в результате которой погибли 13 человек. Трамп заявил, что Путин «совершенно сошел с ума» и «без необходимости убивает множество людей» массированными ракетными ударами. Политик добавил, что готов усилить санкции против России. После этого источники The Wall Street Journal сообщили, что Трамп может реализовать это намерение до 1 июня.