На протяжении десятилетий военное присутствие США на территории Германии было основой глобальных операций Америки и опорой европейской обороны. Но в то время как Вашингтон готовится пересмотреть расположение своих войск, официальные лица в Берлине все больше сомневаются, что это будет означать для них.

Министр обороны Борис Писториус в понедельник посетил Вашингтон, чтобы убедиться, что Германия останется в курсе событий.«Но мы должны признать, что у них есть свои интересы — в Индо-Тихоокеанском регионе, в безопасности морских торговых путей», - говорит он.

В центре внимания находится «Обзор глобального расположения сил», широкомасштабная переоценка Пентагоном развертывания американских вооруженных сил по всему миру. Его цель — передислоцировать американские войска в соответствии с меняющимися глобальными приоритетами, особенно с ростом напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и давлением на сокращение расходов США за рубежом. Окончательный отчет должен быть опубликован в сентябре.

Для Европы это может означать сокращение американского военного присутствия на континенте. В феврале министр обороны США Пит Хегсетт, стоя рядом со своим польским коллегой, сказал прямо: «Сейчас самое время инвестировать [в свои вооруженные силы], потому что нельзя предполагать, что присутствие Америки будет вечным».

У правительства Германии, более чем у большинства других стран, есть причины воспринять это предупреждение всерьез.

Германия принимает на своей территории больше американских военнослужащих, чем любая другая страна Европы: около 35 000 американских военнослужащих дислоцированы в 35 муниципалитетах. Среди них — авиабаза Рамштайн, центральный узел воздушных операций и спутниковой связи США и Графенвёр, который является крупнейшим полигоном армии США за пределами Соединенных Штатов — где в своё время служил сам Хегсет.

Для Германии военная поддержка США долгое время была краеугольным камнем национальной безопасности — от холодной войны до наших дней. Из-за постоянных пробелов в собственных возможностях, от боеприпасов и боеготовности до стратегического сдерживания, Берлин по-прежнему сильно зависит от американских войск. Это включает американские ядерные боеголовки, размещенные в западногерманском городе Бюхель, который является ключевым элементом общей обороны НАТО от угроз со стороны России.

В настоящее время число американских военнослужащих на континенте колеблется от 90 000 до 100 000. Один из представителей НАТО, пожелавший остаться анонимным, чтобы говорить откровенно, сказал POLITICO, что возможно сокращение до 30 процентов в Европе, что будет означать серьезную перестройку (к сожалению, из-за неточности собеседника издания невозможно установить - будет ли сокращение на 30% т.е. с 90 до 60 тыс. или до 30% - т.е. с 90 до 30 тыс. Хотим услышать вашу версию фразы "a drawdown of up to 30 percent in Europe is possible" в комментариях).

Но поскольку отчет Пентагона еще находится в стадии подготовки, Берлин не знает, что будет в окончательной версии — и как быстро будут внесены изменения.

Тем временем в июне Германия объявила о планах увеличить расходы на оборону с примерно 86 млрд евро в 2025 году до около 153 млрд евро к 2029 году, повысив их до примерно 3,5% ВВП, чтобы достичь целей НАТО и поддержать обязательства по совместной инфраструктуре.