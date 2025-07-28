Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 28. Июля Завтра: Cecilija, Cilda
Доступность

США готовятся сократить свой военный контингент в Европе

Редакция PRESS 28 июля, 2025 09:47

Мир 0 комментариев

Германия знает, что американцы не останутся там навсегда. Сейчас она пытается убедиться, что они не уйдут слишком рано, пишет Politico.

На протяжении десятилетий военное присутствие США на территории Германии было основой глобальных операций Америки и опорой европейской обороны. Но в то время как Вашингтон готовится пересмотреть расположение своих войск, официальные лица в Берлине все больше сомневаются, что это будет означать для них.

Министр обороны Борис Писториус в понедельник посетил Вашингтон, чтобы убедиться, что Германия останется в курсе событий.«Но мы должны признать, что у них есть свои интересы — в Индо-Тихоокеанском регионе, в безопасности морских торговых путей», - говорит он.

В центре внимания находится «Обзор глобального расположения сил», широкомасштабная переоценка Пентагоном развертывания американских вооруженных сил по всему миру. Его цель — передислоцировать американские войска в соответствии с меняющимися глобальными приоритетами, особенно с ростом напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и давлением на сокращение расходов США за рубежом. Окончательный отчет должен быть опубликован в сентябре.

Для Европы это может означать сокращение американского военного присутствия на континенте. В феврале министр обороны США Пит Хегсетт, стоя рядом со своим польским коллегой, сказал прямо: «Сейчас самое время инвестировать [в свои вооруженные силы], потому что нельзя предполагать, что присутствие Америки будет вечным».

У правительства Германии, более чем у большинства других стран, есть причины воспринять это предупреждение всерьез.

Германия принимает на своей территории больше американских военнослужащих, чем любая другая страна Европы: около 35 000 американских военнослужащих дислоцированы в 35 муниципалитетах. Среди них — авиабаза Рамштайн, центральный узел воздушных операций и спутниковой связи США и Графенвёр, который является крупнейшим полигоном армии США за пределами Соединенных Штатов — где в своё время служил сам Хегсет.

Для Германии военная поддержка США долгое время была краеугольным камнем национальной безопасности — от холодной войны до наших дней. Из-за постоянных пробелов в собственных возможностях, от боеприпасов и боеготовности до стратегического сдерживания, Берлин по-прежнему сильно зависит от американских войск. Это включает американские ядерные боеголовки, размещенные в западногерманском городе Бюхель, который является ключевым элементом общей обороны НАТО от угроз со стороны России.

В настоящее время число американских военнослужащих на континенте колеблется от 90 000 до 100 000. Один из представителей НАТО, пожелавший остаться анонимным, чтобы говорить откровенно, сказал POLITICO, что возможно сокращение до 30 процентов в Европе, что будет означать серьезную перестройку (к сожалению, из-за неточности собеседника издания невозможно установить - будет ли сокращение на 30% т.е. с 90 до 60 тыс. или до 30% - т.е. с 90 до 30 тыс. Хотим услышать вашу версию фразы "a drawdown of up to 30 percent in Europe is possible" в комментариях).

Но поскольку отчет Пентагона еще находится в стадии подготовки, Берлин не знает, что будет в окончательной версии — и как быстро будут внесены изменения.

Тем временем в июне Германия объявила о планах увеличить расходы на оборону с примерно 86 млрд евро в 2025 году до около 153 млрд евро к 2029 году, повысив их до примерно 3,5% ВВП, чтобы достичь целей НАТО и поддержать обязательства по совместной инфраструктуре.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 28.07.2025
Сделка века или уступка на коленях? ЕС и США избежали торговой войны, но не без потерь
Bitnews.lv 24 минуты назад
ЕС: ахтунг, Германию наполняют фальшивки!
Sfera.lv 1 час назад
Германия: Intel так и не пришёл
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: пенсионеры, живите, как хотите…
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: чума на этих ваших хрюшек…
Sfera.lv 1 час назад
Чекушин: «латышские родители не хотят отдавать своих детей в «гетто-школы»
Bitnews.lv 1 час назад
Министр: медицина в Латвии будет бесплатной для граждан, но за границу пришлют счет
Bitnews.lv 2 часа назад
Катар: заплАтите, ибо не фиг
Sfera.lv 18 часов назад

Раньше новорожденными можно было заполнить всю эстраду в Межапарке: родители о демографической дыре

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Похоже, первоначальные планы Министерства благосостояния по улучшению демографической ситуации в Латвии будут сорваны. В частности, изначально заявленные в бюджете следующего года 150 миллионов евро на реализацию этой цели были сокращены вдвое, сообщает TV3.

Похоже, первоначальные планы Министерства благосостояния по улучшению демографической ситуации в Латвии будут сорваны. В частности, изначально заявленные в бюджете следующего года 150 миллионов евро на реализацию этой цели были сокращены вдвое, сообщает TV3.

Читать
Загрузка

Умер бывший исполнительный директор Риги Тралмакс

Новости Латвии 13:51

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу скончался бывший исполнительный директор Риги Марис Тралмакс, сообщили агентству ЛЕТА его родственники.

В субботу скончался бывший исполнительный директор Риги Марис Тралмакс, сообщили агентству ЛЕТА его родственники.

Читать

Сравнительно незначительное влияние: эксперты о влиянии новых таможенных тарифов США на экономику Латвии

Новости Латвии 13:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская экономика не выиграет от достигнутой президентом США Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен договоренности о таможенных тарифах, однако ее негативное влияние может быть сравнительно невелико, отметили в беседе с агентством ЛЕТА банковские аналитики.

Латвийская экономика не выиграет от достигнутой президентом США Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен договоренности о таможенных тарифах, однако ее негативное влияние может быть сравнительно невелико, отметили в беседе с агентством ЛЕТА банковские аналитики.

Читать

Не обошлось и без личных оскорблений: жители Иманты обещают встать в живую цепь ради спасения деревьев

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

За два дня 2000 жителей Иманты подписались против вырубки деревьев для строительства велодорожки, соединяющей Кипсалу и Иманту, сообщили агентству ЛЕТА представители фракции оппозиционных депутатов Рижской думы "Суверенная власть"/"Объединение младолатыши".

За два дня 2000 жителей Иманты подписались против вырубки деревьев для строительства велодорожки, соединяющей Кипсалу и Иманту, сообщили агентству ЛЕТА представители фракции оппозиционных депутатов Рижской думы "Суверенная власть"/"Объединение младолатыши".

Читать

Воздушная тревога! Над Вильнюсом видели дрон из Белоруссии, он скрылся в неизвестном направлении (ВИДЕО)

Важно 13:17

Важно 0 комментариев

Как сообщает BNS, в понедельник утром на телефоны жителей Литвы были отправлены информационные сообщения о влетевшем в страну дроне. По данным Национального центра управления кризисами, местные жители, заметившие дрон, сообщили, что дрон, возможно, прилетел из Белоруссии. Он был замечен на высоте около 200 метров, последний раз его видели недалеко от Вильнюса.

Как сообщает BNS, в понедельник утром на телефоны жителей Литвы были отправлены информационные сообщения о влетевшем в страну дроне. По данным Национального центра управления кризисами, местные жители, заметившие дрон, сообщили, что дрон, возможно, прилетел из Белоруссии. Он был замечен на высоте около 200 метров, последний раз его видели недалеко от Вильнюса.

Читать

Придется потерпеть: горячей воды не будет во многих районах Риги

Новости Латвии 13:04

Новости Латвии 0 комментариев

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей в середине недели в Риге, на правом берегу Даугавы, не будет горячей воды, сообщил агентству LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей в середине недели в Риге, на правом берегу Даугавы, не будет горячей воды, сообщил агентству LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Читать

Второй день Laima Rendezvous Jūrmala 2025: интеллектуальный юмор и неожиданный дуэт. ФОТО

Для настроения 13:00

Для настроения 0 комментариев

26 июля в концертном зале «Дзинтари» прошёл второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025, центральным событием которого стал сольный концерт Семёна Слепакова. Музыкант представил свою новую программу, с которой в ближайшие месяцы отправится в тур по городам Европы.

26 июля в концертном зале «Дзинтари» прошёл второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025, центральным событием которого стал сольный концерт Семёна Слепакова. Музыкант представил свою новую программу, с которой в ближайшие месяцы отправится в тур по городам Европы.

Читать