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Доступность

Хакерская атака на «Аэрофлот»: в РФ отменены десятки рейсов

Euronews 28 июля, 2025 19:02

Мир 0 комментариев

Пассажиров отмененных рейсов просят забрать багаж и покинуть аэропорт "Шереметьево". О своей причастности к коллапсу заявили хакеры.

Очередной транспортный коллапс произошел в РФ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник отменила и перенесла десятки рейсов по стране и несколько международных. Пресс-служба сообщила, что "в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой".

В "Аэрофлоте" попросили также пассажиров рейсов, отмененных в московском аэропорту "Шереметьево", забрать багаж и покинуть здание воздушной гавани "во избежание образования скоплений" людей. Авиакомпания не сообщает о причинах такого масштабного сбоя.

О свой причастности заявила хакерская группировка Silent Crow, которая утверждает, что в ходе кибератаки, проведенной совместно с белорусскими оппозиционными хакерами Киберпартизаны BY, "уничтожена внутренняя IT-инфраструктура" авиакомпании "Аэрофлот".

Хакеры утверждают, что "более года находились внутри корпоративной сети" и заявляют "о стратегическом ущербе".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Информация, которую мы читаем в общем доступе, - достаточно тревожная. Хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению. Будем уточнять информацию и ждать соответствующих разъяснений".

Генеральная прокуратура РФ тем временем подтвердила, что причиной масштабного сбоя стала хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 4 статьи 272 УК).

Котировки акций авиакомпании "Аэрофлот" на Мосбирже упали почти на 4% на фоне сообщений об очередном сбое в авиасообщении.

В последнее время из-за атак украинских дронов и объявляемых в связи с этим мер безопасности в российские аэропортах регулярно отменяют и задерживают рейсы, возникают также проблемы с движением пассажирских поездов. Во многих городах также возникают проблемы с мобильной связью.

Кроме того, аэропорт «Жуковский» предупредил о проблемах с доступом к сайту, сообщает русская служба Би-би-си.

В связи с возникшими техническими неполадками в работе интернет-провайдера в настоящее время наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта, — говорится в телеграм-канале подмосковного аэропорта.

По состоянию на данный момент, при попытке зайти на сайт «Жуковского» выпадает ошибка 502.

При этом в аэропорте настаивают, что «внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием».

Проблемы с доступом к сайту «Жуковского» появились на фоне сбоя в информационных системах «Аэрофлота», который привел к отмене более чем 40 рейсов. Хакерская группа Silent Crow взяла на себя ответственность за сбой и заявила, что атака связана с войной в Украине.

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