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Тигровая акула напала на молодую жену Андрея Макаревича

СтарХит 28 июля, 2025 19:40

Для настроения

Андрей Макаревич уже много лет увлекается дайвингом. Одно из погружений артиста с супругой чуть не закончилось трагедией.

Жена фронтмена группы «Машина времени» Эйнат Кляйн чудом спаслась после нападения тигровой акулы.

«В течение жизни я удовлетворил свою любовь к акулам в полной мере: в последний раз одна из них чуть не сожрали мою жену, и я пообещал быть поаккуратнее. Сам за себя-то я отвечу, а жену было бы жалко», — рассказал Макаревич в YouTube-шоу.

В тот день семья погружалась под воду вместе с инструкторами, чтобы понаблюдать за тигровой акулой длиной три с половиной метра. В какой-то момент животное «тяпнуло» Кляйн за кислородный баллон. По мнению музыканта, если бы укус пришелся чуть ниже, все могло бы закончиться куда печальней.

Макаревич с удивлением отметил собственную реакцию: «Я находился в метрах трех, надо было броситься, но я окаменел, а в голове застряла мысль: „Вот так оно и бывает!“ Мальчик с девочкой, которые нас туда привели, бросились на акулу».

Первая встреча с акулой в жизни Андрея Макаревича была куда более позитивной. Произошло это в Египте, животное было совсем маленьким: «Я, когда ее увидел, заорал от счастья под водой. Она дала свечку, и больше ее там не видели. Часто мы бывали с людьми, которые акулами занимаются больше, чем мы. Они рассказывают много интересного, и в какой-то степени я себя чувствую под их защитой. Хотя это все условно, но я им доверяю».

 Также артист подробно рассказал о том, чему научился за годы наблюдений за акулами и что стоит знать перед погружениями: «Надо знать, что это за акула. Далеко не все акулы опасны, к тому же, ее еще надо встретить. А во‑вторых, надо очень хорошо разбираться в ее поведении. Не надо испытывать страха, потому что они реагируют на флюиды страха, они санитары моря. Если себя спокойно ощущаешь, они принимают тебя просто за какую‑то другую акулу», — поделился Макаревич.

По мнению музыканта, акула — воплощение совершенства: «Они безумно красивые, невероятно. Если она возникла 350 миллионов лет назад, и за это время не изменилась, значит она совершенна просто. Насмотреться на это невозможно просто. Количество акул исчезает стремительно, страшное количество их уничтожают ежедневно».

Напомним, что Андрей Макаревич уехал из России вместе с молодой супругой в 2022 году. Артист обосновался в Израиле. Здесь он в четвертый раз стал отцом. Нынешняя жизнь артиста полностью устраивает. Он признается, что не планирует возвращаться в Россию.

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