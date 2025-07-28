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В Латвии заблокирован доступ ещё к 10 российским порталам: каким? (1)

Редакция PRESS 28 июля, 2025 10:53

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Национальный совет электронных средств массовой информации (NEPLP) принял решение ограничить доступ еще к десяти интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, как говорится в сообщении официального издания Latvijas Vēstnesis.

В сообщении поясняется, что Совет получил письмо от другого компетентного государственного органа о содержании сайтов obl1.ru, www.opennov.ru, www.ghpa.ru, www.4vsar.ru, patriot.synergy.ru, мобилизация.рф, www.mkchita.ru, 1line.info, служба-по-контракту24.рф и ksonline.ru, а также самостоятельно их оценил.

В письме указано, что содержание, распространяемое на этих сайтах, противоречит интересам безопасности информационного пространства и национальной безопасности Латвии. В частности, на этих ресурсах распространяется односторонняя и предвзятая информация о войне России против Украины, мобилизуется информационная и общественная поддержка российских солдат, воюющих на территории Украины, легитимизируется принадлежность оккупированных и аннексированных Россией украинских территорий, укрепляется выгодное России историческое восприятие, а также формируется положительное отношение к России в целом.

В письме подчеркивается, что это может оказать негативное влияние на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку Латвией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Одновременно оценка сайтов служба-по-контракту24.рф и мобилизация.рф показывает, что они служат специальными платформами для набора солдат в России для участия в развязанной ею войне в Украине.

Ранее NEPLP также принимал аналогичные решения об ограничении доступа к сайтам, распространяющим российскую пропаганду.

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