Попытка русифицировать?! Латышских детей позвали учиться в бывшие русские школы: общество негодует

В столице назревает кризис — в 10-х классах не хватает мест примерно для тысячи учеников. Муниципалитет попытался "успокоить" общественность, разместив в соцсетях информацию о том, что в девяти школах ещё есть свободные места. Однако выяснилось, что речь идёт об одной вечерней школе и восьми бывших русских учебных заведениях. Такая перспектива вызвала резкое неприятие у многих латышских родителей. Одна из женщин даже открыто написала:

"Вы там все придурки?", на что представители самоуправления ответили просто - "нет".

Какие еще были комментарии:

"И всем русским есть место в средней школе, а латышским детям — нет? Очередной геноцид против латышей!"

"Насколько лояльна Латвии Рижская дума, которая закрыла так много латышских средних школ, что латышским детям приходится ходить в русские школы? Что Служба госбезопасности скажет об этих попытках русифицировать латышей?"

"Как же не стыдно? Приглашать латышских детей в русские школы... С учителями, которые будут бормотать что-то на плохом латышском. Какую историю они преподают?"

"И то, что официально они не русские, ничего не меняет, все определяется этническим составом и обстановкой в школе".