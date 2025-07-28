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Попытка русифицировать?! Латышских детей позвали учиться в бывшие русские школы: общество негодует

Редакция PRESS 28 июля, 2025 12:13

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В этом году поступление в рижские средние школы превратилось в настоящее испытание: мест катастрофически не хватает, а Рижская дума предлагает латышским детям продолжить обучение в школах, которые раньше были с русским языком обучения. Те, кто ещё недавно поддерживал реформу объединения школ, теперь неожиданно начали выражать возмущение.

В столице назревает кризис — в 10-х классах не хватает мест примерно для тысячи учеников. Муниципалитет попытался "успокоить" общественность, разместив в соцсетях информацию о том, что в девяти школах ещё есть свободные места. Однако выяснилось, что речь идёт об одной вечерней школе и восьми бывших русских учебных заведениях. Такая перспектива вызвала резкое неприятие у многих латышских родителей. Одна из женщин даже открыто написала:

"Вы там все придурки?", на что представители самоуправления ответили просто - "нет".

Какие еще были комментарии:

"И всем русским есть место в средней школе, а латышским детям — нет? Очередной геноцид против латышей!"

"Насколько лояльна Латвии Рижская дума, которая закрыла так много латышских средних школ, что латышским детям приходится ходить в русские школы? Что Служба госбезопасности скажет об этих попытках русифицировать латышей?"

"Как же не стыдно? Приглашать латышских детей в русские школы... С учителями, которые будут бормотать что-то на плохом латышском. Какую историю они преподают?"

"И то, что официально они не русские, ничего не меняет, все определяется этническим составом и обстановкой в школе".

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