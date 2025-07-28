Скоро в суд: бывший депутат Сейма обвинен в вымогательстве и клевете в соцсетях

Не называя имён, прокуратура сообщила агентству, что Северная прокуратура Риги передала в суд уголовное дело о вымогательстве, совершённом группой лиц, в ходе которого у потерпевшего требовали вернуть имущество без законных оснований, угрожая разглашением позорящих сведений о нём и его близких, а также о клевете в отношении лиц в средствах массовой информации.

По делу предъявлены обвинения двум лицам. Согласно обвинению, один из обвиняемых утверждал, что потерпевший виновен в распаде его брака и уходе жены из семьи. В связи с этим он задумал опубликовать в социальных сетях "Facebook", "Instagram" и в мессенджере "Telegram" вымышленные утверждения, чтобы получить материальную выгоду от потерпевшего.

Первоначально без законного основания от потерпевшего требовали 15 000–20 000 евро, однако позже сумма выросла до 200 000 евро, говорится в обвинении. По взаимной договорённости второй обвиняемый подключился к преступлению в качестве посредника. Агентству ЛЕТА известно, что вторым обвиняемым является ранее судимый за мошенничество Гинтс Лаздиньш.

Поскольку потерпевший не выплатил запрашиваемые средства, один из обвиняемых, реализуя угрозы, неоднократно публиковал материалы с явно оскорбительными и порочащими утверждениями, оказывая тем самым моральное давление на потерпевшего. Также регулярно звучали угрозы и осуществлялись действия, направленные на необратимое разрушение репутации потерпевшего, указывается в обвинении.

Кроме того, один из обвиняемых совершил и другое преступление — умышленно распространял заведомо ложные, порочащие измышления в средствах массовой информации, тем самым пороча и других лиц.

Оба обвиняемых свою вину не признают.

По уголовному делу потерпевшими признаны три человека. Агентству ЛЕТА известно, что один из них — предприниматель Агрис Эвертовскис.

Ранее Гобземс в социальных сетях обвинял Эвертовскиса в разрушении своей семьи, что привело к разводу с бывшей женой и матерью его детей Кристой. В каналах, связанных с именем Гобземса, в разных соцсетях якобы в завуалированной форме распространялись предположения и оскорбления также в адрес других более и менее известных в обществе людей.

Лаздиньш, в свою очередь, фигурировал как один из обвиняемых в уголовном деле против бывшего депутата Юрмальской думы Мариса Дзенитиса и других делах.

Гобземс утверждал в "Facebook", что главным свидетелем по делу является Криста Гобзема, а ещё одно лицо, признанное потерпевшим, — Готхард Марис Гулбис.