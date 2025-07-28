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Второй день Laima Rendezvous Jūrmala 2025: интеллектуальный юмор и неожиданный дуэт. ФОТО

Редакция PRESS 28 июля, 2025 13:00

Для настроения 0 комментариев

26 июля в концертном зале «Дзинтари» прошёл второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025, центральным событием которого стал сольный концерт Семёна Слепакова. Музыкант представил свою новую программу, с которой в ближайшие месяцы отправится в тур по городам Европы.

Новая программа это фирменное сочетание тонкой сатиры, иронии и наблюдательности. Конечно, Семён не обошёл вниманием и свои знаменитые хиты, которые давно сделали его любимцем публики. Зал реагировал бурными аплодисментами, а остроумные тексты вызвали искренний смех и слёзы радости у зрителей.

Не обошлось и без сюрпризов: на сцену к Семёну вышла певица и теле-радиоведущая Анна Шалютина. Её путь в музыке начался с детства: первый концерт в 5 лет, первое частное мероприятие в 14, победы на международных конкурсах, диплом Университета культуры и искусств, карьера на радио и телевидении, создание собственного бэнда и тысячи выступлений — от камерных концертов до шоу перед стотысячной аудиторией. Ежегодные аншлаговые #квартирники_шалютиной давно стали её визитной карточкой.

Вместе с Семёном они исполнили ироничную песню «Разговор мужа с женой», ставшую одной из эмоциональных вершин вечера.

27 июля фестиваль завершился грандиозным гала-концертом. Все билеты на заключительный вечер были распроданы. На сцену вышли Bi-2, Potap & Slavic Balagan, NK (Настя Каменских), Nino Katamadze, Олег Кензов, Michał Szpak, Stefan, Николай Трубач, Мария Наумова (Marie N), Интарс Бусулис, Динара Рудане, Patrisha, Markus Riva с Белым хором из Талси, Citi Zēni, Янис Стибелис, Нормундс Рутулис и Sunstroke Project.

Финальный аккорд фестиваля обещает особый энергетический подъём в духе Laima Rendezvous - сочетание мировых хитов, эмоциональных дуэтов и неожиданных творческих встреч, ради которых зрители возвращаются в Юрмалу каждый год.

Организаторы благодарят за поддержку город Юрмала, рестораны Lido за предоставление питания, ведущий международный поставщик услуг по продаже автомобилей и послепродажному обслуживанию Inchcape Motors Latvia за предоставленный транспорт –автомобили BMW класса-люкс, крупнейший видео-сервис, который предлагает огромный выбор фильмов и сериалов из коллекций популярных онлайн-кинотеатров в одной подписке - Kartina.TV, a так же STV, Tilts, и Venden за предоставление воды. 

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