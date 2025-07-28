Самолет airBaltic после взлета вернулся в рижский аэропорт из-за неполадок

По данным сайта Flightradar24, рейс airBaltic из Риги в Рейкьявик вылетел в воскресенье, 27 июля, в 23:01 и вернулся в Рижский аэропорт в 23:40.

Авиакомпания airBaltic пояснила, что в воскресенье, вскоре после взлета рейса из Риги в Рейкьявик, пилоты обнаружили признаки неисправности в системе подачи воздуха и регулирования температуры в салоне, что ограничило возможность продолжения полета на большее расстояние.

Поэтому было принято превентивное решение вернуться в Ригу, где имеется необходимая техническая поддержка и запасные части.

В авиакомпании заявили, что перед посадкой самолет провел некоторое время в зоне ожидания около аэропорта Риги, используя топливо для снижения веса самолета, как того требуют правила безопасности полетов.

По возвращении в Ригу самолет прошел проверку, и после подтверждения его технической готовности был обеспечен вылет в Рейкьявик, добавили в авиакомпании.

