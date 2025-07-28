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Под видом равенства создали гетто? Чекушин о нежелании латышских родителей отдавать детей в «единую» школу

Редакция PRESS 28 июля, 2025 12:34

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LETA

Примерно тысяче выпускников основной школы в Риге в этом году не хватило мест в десятых классах. Правда позже оказалось, что места есть, но... в одной вечерней и восьми "бывших русских" школах. Press.lv уже писал о том, что латышские родители отреагировали на такой расклад крайне агрессивно и написали, что Рижская дума пытается русифицировать латышских детей. А бывший депутат Рижской думы от партии "Согласие" Константин Чекушин, входивший ранее в комитет по образованию, написал на своей странице в Facebook, что это ожидаемый результат, ведь Латвия сознательно создала гетто-школы.

"В этом году поступление в 10-е классы в Риге стало настоящим стрессом для сотен семей. Мест не хватает примерно для сотен и сотен учеников. Хотя стоп. Как не хватает? Хватает! И, как "решение", детям предлагают идти в школы, которые раньше работали по программам для национальных меньшинств. Т.е. с русским языком обучения в разрешённой процентной компоненте. После "языковой реформы" эти школы по всем бумагам ничем не отличаются от любой другой школы.

Но общество знает, что эти бумаги липовые, и школы отличаются. Поэтому латышские родители не хотят отдавать своих детей в "гетто-школы".

В общем, латышские родители пишут, что это «геноцид», «позор», «русская оккупация в новой форме». И совершенно не хотят идти в "единую школу", которую так усердно создавали те самые националисты.

А может, пора всё-таки спросить у себя: как так получилось, что разрушая одно, вы не построили ничего нового? Легче вам стало, что вы уничтожили и унизили и детей и их родителей, которые хотели, сохранить родной язык в образовании, тем более что все международные документы говорят о пользе подобной практики. При этом, напомню, что никто и никогда не отказывался от изучения латышского!

Запомните. Уничтожение чужого языка - никогда не сделает богаче и счастливее того, кто это делает. Так поступают слабые люди. И парадоксальным образом, подобные действия делают слабых людей ещё слабее", - отметил он.

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