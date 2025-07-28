Хрущева: Трамп с удовольствием посмотрит, как горит Кремль

Не прекращаются дискуссии вокруг заявления Дональда Трампа, давшего России еще 50 дней на заключение мирной сделки с Украиной. Как и по какой причине поменялась риторика американского президента в отношении Кремля, есть ли у Трампа моральные ограничения, и кто на самом деле хозяин Белого дома, рассказала в подкасте "DW Новости Шоу" профессор Новой школы в Нью-Йорке, политолог, писатель, правнучка Никиты Хрущева - Нина Хрущева.

DW: Есть разные оценки словам, произнесенным Трампом 14 июля. Одни называют это ультиматумом, другие называют эти 50 дней даже подарком Путину, что якобы Трамп опять потакает ему. Что, на ваш взгляд, стоит за новой риторикой президента США?

Нина Хрущева: С моей точки зрения, это то, что мы предполагали с самого начала. Если Владимир Путин не пойдет на какие-то уступки и будет твердо стоять на своем, то Трамп в конце-концов обидится. То, что произошло, не имеет никакого отношения к политике: это абсолютно трамповский нарциссизм, его шоу-бизнес.

Практически Путин его оскорбил, потому что другие политики готовы его целовать во все места. Вот и Владимиру Зеленскому тоже объяснили, что Трампу нужно каждую секунду говорить, спасибо большое, что вы Царь горы и все такое. А Путин уперся. Это же оскорбительно. И оскорбительно, когда все тебе напоминают: дескать, мы же тебе говорили, какой Путин.

Но одновременно видно, что Трамп все равно хочет Нобелевскую премию. А для этого Путина надо усадить за стол, потому что тогда уж он точно ее получит. Поэтому Трамп как бы говорит Путину: "Владимир, ты можешь избежать санкций, ты можешь мне помочь, и мы все сможем выглядеть хорошо". Следующий вопрос, конечно, как на это ответит Владимир?

У Трампа нет идеологической борьбы с Россией

- С другой стороны, теперь оплачивать военную помощь для Украины будут европейцы. Считает ли Трамп это своей победой?

- Ну как победой… Мы все время об этом говорили с момента его избрания, даже не с момента инаугурации. Сам он постоянно говорит, что это война Байдена, война не моя, я только за мир. Более того, я единственный человек, который хочет закончить войну, и никто другой в этом абсолютно не заинтересован. Ошибка в том, что европейские лидеры долго взывали к его, как бы сказать, демократическим чувствам. Проблема же европейцев и Украины в том, что у Трампа нет идеологической борьбы с Россией. На самом деле, если бы Трамп был на месте Путина, он вел бы себя точно так же. То есть они абсолютно разделяют одни и те же взгляды: сила побеждает, а если тебе какие-то не очень сильные люди наступили на мозоль, ты должен дать им в глаз. Таким образом, все, что Трамп делает сегодня, можно, конечно, описывать как угодно, но это не в защиту Украины. Это просто его Путин оскорбил.

Конечно, Трамп этой войной будет заниматься только с экономической точки зрения. И только для того, чтобы все-таки не выглядеть как бы отступившим перед Путиным. Таким образом, есть личная обида, и посмотрим, как, во-первых, эту карту будет разыгрывать Владимир Путин, если будет вообще, и как долго Трамп продержится, надеясь, что ему удастся все-таки заработать Нобелевскую премию.

Терпение Трампа лопнуло

- Но чего стоят его слова про 50 дней? Потому что были и другие ультиматумы, и другие сроки, которые Россия уже по сути игнорировала.

- Все будет зависеть от того, как Трамп себя почувствует через эти 50 дней. Потому что я совершенно уверена: мы смотрим реалити-шоу. А в нем каждый день начинается снова, каждый день - это новая драма и новый кризис. Поэтому сегодня 50 дней, а послезавтра - 150: все зависит от того, как будет развиваться в этот момент сценарий этого реалити-шоу.

При этом я уверена, что, в общем-то, терпение Трампа лопнуло, но он готов еще подождать, когда Путин, предположим, ему подарит как бы хорошее расположение, и это будет абсолютная победа Трампа.

Но даже если этого не произойдет, то в своем реалити-шоу он всегда выиграет. Он - герой этого шоу, и, как герой шоу, он не может не быть главным. Или быть проигрывающим. То есть результат в любом случае будет сформулирован как невероятная победа Трампа.

У Трампа нет моральных ограничений

- Можно ли говорить об изменении в позиции США на фоне озвученного в прессе разговора Зеленского и Трампа, в ходе которого американский президент спросил, почему ВСУ не бьют по Москве, а Зеленский, якобы, ответил, что мы можем это сделать, если вы дадите оружие. При администрации Байдена таких вопросов не возникало вообще: там, наоборот, все время ограничивали возможности Украины наносить удары американским оружием вглубь России. И говорили все время: не надо давать Путину повод для эскалации. Означает ли это, что у администрации Трампа на некой следующей стадии раздражения поведением Путина теоретически нет таких моральных ограничений, как прежде?

- Ну, во-первых, моральных ограничений у Трампа нет в принципе. И, кстати, администрация Байдена прекрасно тоже эскалировала, просто им все время было важно сказать, что мы не воюем с Россией. Конечно, это была абсолютная ерунда, и прекрасно все воевали с Россией. Вроде, мы только даем оружие, хотя понятно, что все эти современные вооружения, которые давались, могли управляться только теми, кто их давал, а не украинскими военными.

Но в данном конкретном случае дело в том, что для Трампа мораль - это не сдерживающий фактор. Наоборот, он отвечает так, как считает нужным, чтобы не просто доказать, что он прав, а еще сильно дать в глаз.

Вопрос об ударах вглубь России, конечно, безответственный в определенной степени, но это меня абсолютно не удивляет. Просто потому что Трамп - не политик, не государственный деятель, не президент, он - герой реалити-шоу. И для героя реалити-шоу - это вполне нормальная постановка вопроса: ты жалуешься, а что ты сам-то в глаз не дашь?

То есть, возвращаясь к реалити-шоу, то, если Трамп еще больше разозлится на Путина, у него не будет никаких моральных ограничений. И могу себе представить, что он с удовольствием будет смотреть, как горит Кремль. Представляете, какое это будет шоу? И как он скажет: при мне, наконец, это осиное гнездо разрушено, я - великий президент. Все американские президенты во время холодной войны называли Красную площадь целью номер один, а вот я наконец-то это сделал, и про это будут говорить еще века.

- Как вы оцениваете довольно сдержанную реакцию Москвы на эти заявления?

- Да пока формальная реакция сдержанная, но неформальная уже пошла слегка вразнос. Потому что насколько я знаю, в Москве и на телевидение, и в газеты уже спущен темник, что теперь сдерживаться по поводу Трампа не обязательно, потому что он, видимо, показал свое истинное лицо и Америке доверять нельзя.

Так что давайте посмотрим, что произойдет за эти 50 дней. Ужасно ведь то, что это - реальная война, а никакое не реалити-шоу. И, особенно с начала президентства Трампа, мы только продолжаем обсуждать, что он имел в виду, действительно ли эти 50 дней и так далее. И ничего не решается.