Полный аншлаг и фейерверк эмоций: фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 завершился

Воскресный гала-концерт это всегда особенное событие. Нарядные гости и артисты блистали на красной дорожке, а в зале царила атмосфера ожидания и восторга. Открыли концерт Маркус Рива и Белый хор из Талсы, победители «Боя хоров» этого года, задав мощный эмоциональный тон вечеру.

Одним из главных украшений стали дуэты Лаймы Вайкуле с Би-2 и Андреем Макаревичем – редкое сочетание исключительной химии между артистами и музыкальной магии.

Потап и его Slavic Balagan подарили залу заряд бесконечного позитива, а сияющая Настя Каменских превратила сцену в настоящий звёздный подиум.

Нино Катамадзе, уже ставшая доброй традицией фестиваля, вновь заставила зал замереть - её голос окутал слушателей мурашками и тишиной восхищения.

Зал не мог усидеть на месте во время зажигательных песен Олега Кензова и молдавской группы Sunstroke Project, а выступление Николая Трубача подарило вечернюю порцию лирики и тонкого романтизма.

Драматический, безумно талантливый Michał Szpak вновь покорил публику не только своим образом, но и вокалом, в котором чувствовалась каждая эмоция. Латвийские звёзды Динара Рудане, Patrisha, Jānis Stībelis, Normunds Rutulis и Citi Zēni исполнили хиты, которые публика Laima Rendezvous ждёт каждый год и поёт вместе с артистами.

Лайма Вайкуле выражает благодарность всем причастным: «Спасибо каждому артисту, спонсору, зрителю кто подарил этому вечеру сердце, любовь и музыку. Без вас не было бы этой атмосферы, этой радости встречи. Сегодня в “Дзинтари” мы снова почувствовали, что фестиваль живёт благодаря вам и для вас.»

В этот вечер “Дзинтари” наполнился особенной публикой – среди гостей были замечены Олег Тиньков, Пётр Авен, Юлий Круминьш, председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис и многие другие ценители живой музыки и неповторимой атмосферы фестиваля.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 проходил с 25 по 27 июля в концертном зале “Дзинтари”.

Организаторы выражают благодарность городу Юрмала за поддержку, ресторанам Lido за предоставленное питание, компании Inchcape Motors Latvia – ведущему международному поставщику автомобилей и сервисных услуг – за транспорт и автомобили BMW класса люкс, крупнейшему видеосервису Kartina.TV, а также STV, Tilts и Venden за предоставленную воду.

Пресс-фото AgrisSarkovskis