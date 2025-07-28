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Почему большую часть латвийского общества нужно считать коммунистами: Pietiek (1)

Редакция PRESS 28 июля, 2025 11:09

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"Почему большую часть латвийского общества нужно называть коммунистами? - вопрошает Гунтарс Витолс на портале Pietiek.com. И сам же отвечает на этот вопрос. 

Этот термин происходит от латинского «communis», что означает «общий, публичный». В свою очередь, во французском слове «communisme» суффикс «-isme» означает доктрину, согласно которой лучшей моделью государственного управления является колхоз. 

Первыхмкоммунистом был не Маркс, а древнегреческий философ Платон. Он категорически отрицал частную собственность, предлагал построить государство как колхоз. И Платон, и Маркс считали частную собственность фундаментальным злом, и это является краеугольным камнем коммунизма. Альфа и омега коммунистического хозяйствования/экономики. Без всего этого идеология рушится.

Антагонизм коммунизма, это «экономика», то есть искусство управления домашним хозяйством. В наши дни это называется капитализмом. Аристотель сказал, что лучшая модель построения общества – это такая, где наименьшей экономической ячейкой является домашнее хозяйство, которое ИМЕЕТ частную собственность. Потому что человек наиболее эффективно распоряжается своей частной собственностью. Фундаментальное различие. 

Ну, а как в Латвии? Попробуем перечислить факты.

Каким бы низким ни было доверие к власти, есть и достижения, за которые ее постоянно переизбирают. Какие же? 

Больше всего власть гордится – и это действительно достижения в понимании коммунизма – внедрением правил и директив в ускоренном темпе, капитальным ремонтом банков и всем прочим, что нам шлют сверху. Все это – дань коммуне, доказательство лояльности колхозу. Раньше были решения пленумов КПСС, теперь это называется «европейскими ценностями».

Как и в коммунистические времена, деньги не считают. Обещано построить БАМ или Rail Baltica и "зеленый курс", и что там еще -  денег нет даже на один мегапроект, но кого это волнует? В итоге все эти решения пленумов привели страну к порогу финансовой несостоятельности. Кого-то это сильно беспокоит? Нет, коммунистам это до лампочки (Ильича).

А как же частный сектор, враг коммунистов? Факты таковы, что роль государства в экономике постоянно растет. Роль "колхоза" растет, восстанавливается после распада СССР, но пусть не сразу до 100% - но тенденция налицо! Денег нет, но TET/LMT все равно купят. Национализация.

Между тем, в отношении частных собственников демонстрируется неуклонная жесткость. Если у вас есть лес, то вам налагают все больше ограничений на то, что вы можете делать со своей собственностью. И все это при широкой поддержке народа. 

Предприниматель однозначно виноват во всем. Если нет котлет, то виноват предприниматель, если есть котлеты, то он снова виноват, за исключением случаев, когда их раздают бесплатно. Людей, которые замарались в бизнесе, нельзя подпускать к государственной администрации даже на расстояние выстрела. Ни-ни! В это свято верит почти все латвийское общество.

Умение управлять – это преступление, таких не хочет ни один избиратель, голосующий за партии коалиции. Неумение – это добродетель, умение – смертный грех. Столицей сейчас управляет бездельник. Так могут голосовать только коммунисты, никто другой.

И наконец. План развития экономики Латвии. Знаете, что является главным пунктом и фактически единственным предметом горячих дебатов? "Борьба с теневой экономикой»!

Эта приоритетная задача, которая в нашем случае занимает три первых места в плане развития экономики, возможна только при коммунистах. Ведь что ответит коммунист на вопрос "как мы будем повышать благосостояние?" Ну ясно же как! Будем бороться с главным злом – предпринимателями. И тогда настанет счастье.

Развитие через борьбу с чем-то – это чисто коммунистическая догма."

Комментарий Press.lv: 

Концовка нам понравилась. Так и хочется спросить: скажите, а вот эта последняя фраза - это только к экономике относится? А то очень уж похоже на то, что происходит в языковой сфере. 

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