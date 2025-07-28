Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 28. Июля Завтра: Cecilija, Cilda
Доступность

Живут за границей, а лечиться едут в Латвию: Абу Мери планирует «перекрыть кран» возможностей нашим мигрантам

Редакция PRESS 28 июля, 2025 11:35

Важно 0 комментариев

LETA

«Речь не идет о том, чтобы кому-то что-то запрещать, ведь это граждане Латвии, и у них есть права, закрепленные в Конституции. Речь идет о том, чтобы их европейская карта медицинского страхования (EVAK) или страховка другой страны оплачивалась нам, чтобы мы потом могли выставить счет Франции, Германии, Ирландии или Швеции», — так на вопрос «Неаткариги» о готовности к непопулярному решению, а именно пересмотру доступности медицинских услуг для всех граждан Латвии, в цикле «Nra.lv sarunas» ответил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

«Сейм сейчас рассматривает закон о финансировании здравоохранения, в который мы включили три основных блока. Первый блок — реорганизация Национальной службы здравоохранения (NVD), чтобы она стала страховым фондом. Второй — место жительства по декларации. Все мы должны быть задекларированы, если получаем государственные услуги, потому что нельзя жить, работать и платить налоги в другой стране, а в Латвию приезжать, чтобы пользоваться системой. Так во всем мире, а не только в Латвии.

И третий, очень важный вопрос — установить минимальный бюджет этого фонда. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он должен составлять 12% от общих государственных расходов или не менее 4% от ВВП. Сейчас мы находимся на уровне 4%», — рассказал Хосам Абу Мери.

Людям не придется платить, расчеты будут между государствами

На вопрос, готов ли он к непопулярному решению пересмотреть доступность медицинских услуг для всех граждан Латвии, Абу Мери ответил, что для граждан, которые живут и работают в Латвии, никаких проблем нет. У граждан Латвии, живущих и работающих за границей, есть европейская карта медицинского страхования (EVAK), которая есть и в Латвии. Они приезжают в Латвию, используют свою EVAK-карту, а затем страна их пребывания оплачивает расходы Латвии.

Перед интервью министр здравоохранения встречался с NVD и уточнил, сколько в этом году приходится платить за граждан Латвии, которые во время отпуска или работы использовали EVAK-карту и получили медицинские услуги за границей. Это 15–20 миллионов евро в год. Но Латвия за граждан других стран, которые лечатся здесь по EVAK-карте, получает лишь пару миллионов.

«Речь не идет о том, чтобы кому-то что-то запрещать, ведь это граждане Латвии, и у них есть права, закрепленные в Конституции, но речь о том, чтобы их EVAK или страховка другой страны оплачивалась нам, чтобы мы могли выставить счет Франции, Германии, Ирландии или Швеции», — подчеркнул министр здравоохранения.

Что делать с формально задекларированными?

Но что делать, если человек формально задекларирован в Латвии, но, например, живет и работает во Франции?

«В этом случае действует система Евросоюза, и мы уже видим: если человек задекларирован в Латвии, не является безработным, не числится нигде и не платит налоги, значит, он не живет в Латвии. Это не придется контролировать, система будет связана с VID, Национальной службой здравоохранения и декларацией места жительства.

Конечно, если это студенты, то ясно, что они находятся за границей временно, и Латвия должна за них платить. Исключение — также пенсионеры. Государство все равно должно оплачивать их расходы, где бы они ни находились. Мы говорим о нескольких тысячах человек, и эта сумма сильно нас не затрагивает. Речь идет только о справедливости.

Мы не говорим, что если вы гражданин Латвии, живущий за границей, то вы не можете получать медицинские услуги в Латвии. Если вы гражданин ЕС, у вас должна быть EVAK-карта, вы не платите, но потом платит та страна, куда вы подаете документы. Так делают и граждане Европы. Мы за Латвию в ЕС платим 20 миллионов евро в год», — пояснил Абу Мери.

Что такое европейская карта медицинского страхования?

Европейская карта медицинского страхования, или EVAK (на английском — European Health Insurance Card), — это пластиковая карта, подтверждающая, что человек является гражданином государства-члена Европейского Союза, страны Европейской экономической зоны (Исландии, Норвегии, Лихтенштейна) или Швейцарии и имеет в своей стране социальное страхование.

При краткосрочном пребывании в другой стране-члене или Великобритании EVAK подтверждает право на получение необходимой или неотложной медицинской помощи в том же объеме, который предоставляется жителям этой страны. Такую помощь оказывают медицинские учреждения и врачи, предоставляющие государственные медицинские услуги в данной стране. Вид и объем услуг в каждом конкретном случае определяет лечащий врач.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 28.07.2025
Сделка века или уступка на коленях? ЕС и США избежали торговой войны, но не без потерь
Bitnews.lv 25 минут назад
ЕС: ахтунг, Германию наполняют фальшивки!
Sfera.lv 1 час назад
Германия: Intel так и не пришёл
Sfera.lv 1 час назад
Иманта выступила против вырубки
Bitnews.lv 1 час назад
Чекушин: «латышские родители не хотят отдавать своих детей в «гетто-школы»
Bitnews.lv 1 час назад
Финский шоколад похудеет. Fazer сокращает вес плиток из-за дорогого какао
Bitnews.lv 2 часа назад
Министр: медицина в Латвии будет бесплатной для граждан, но за границу пришлют счет
Bitnews.lv 2 часа назад
Катар: заплАтите, ибо не фиг
Sfera.lv 18 часов назад

Раньше новорожденными можно было заполнить всю эстраду в Межапарке: родители о демографической дыре

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Похоже, первоначальные планы Министерства благосостояния по улучшению демографической ситуации в Латвии будут сорваны. В частности, изначально заявленные в бюджете следующего года 150 миллионов евро на реализацию этой цели были сокращены вдвое, сообщает TV3.

Похоже, первоначальные планы Министерства благосостояния по улучшению демографической ситуации в Латвии будут сорваны. В частности, изначально заявленные в бюджете следующего года 150 миллионов евро на реализацию этой цели были сокращены вдвое, сообщает TV3.

Читать
Загрузка

Умер бывший исполнительный директор Риги Тралмакс

Новости Латвии 13:51

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу скончался бывший исполнительный директор Риги Марис Тралмакс, сообщили агентству ЛЕТА его родственники.

В субботу скончался бывший исполнительный директор Риги Марис Тралмакс, сообщили агентству ЛЕТА его родственники.

Читать

Сравнительно незначительное влияние: эксперты о влиянии новых таможенных тарифов США на экономику Латвии

Новости Латвии 13:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская экономика не выиграет от достигнутой президентом США Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен договоренности о таможенных тарифах, однако ее негативное влияние может быть сравнительно невелико, отметили в беседе с агентством ЛЕТА банковские аналитики.

Латвийская экономика не выиграет от достигнутой президентом США Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен договоренности о таможенных тарифах, однако ее негативное влияние может быть сравнительно невелико, отметили в беседе с агентством ЛЕТА банковские аналитики.

Читать

Не обошлось и без личных оскорблений: жители Иманты обещают встать в живую цепь ради спасения деревьев

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

За два дня 2000 жителей Иманты подписались против вырубки деревьев для строительства велодорожки, соединяющей Кипсалу и Иманту, сообщили агентству ЛЕТА представители фракции оппозиционных депутатов Рижской думы "Суверенная власть"/"Объединение младолатыши".

За два дня 2000 жителей Иманты подписались против вырубки деревьев для строительства велодорожки, соединяющей Кипсалу и Иманту, сообщили агентству ЛЕТА представители фракции оппозиционных депутатов Рижской думы "Суверенная власть"/"Объединение младолатыши".

Читать

Воздушная тревога! Над Вильнюсом видели дрон из Белоруссии, он скрылся в неизвестном направлении (ВИДЕО)

Важно 13:17

Важно 0 комментариев

Как сообщает BNS, в понедельник утром на телефоны жителей Литвы были отправлены информационные сообщения о влетевшем в страну дроне. По данным Национального центра управления кризисами, местные жители, заметившие дрон, сообщили, что дрон, возможно, прилетел из Белоруссии. Он был замечен на высоте около 200 метров, последний раз его видели недалеко от Вильнюса.

Как сообщает BNS, в понедельник утром на телефоны жителей Литвы были отправлены информационные сообщения о влетевшем в страну дроне. По данным Национального центра управления кризисами, местные жители, заметившие дрон, сообщили, что дрон, возможно, прилетел из Белоруссии. Он был замечен на высоте около 200 метров, последний раз его видели недалеко от Вильнюса.

Читать

Придется потерпеть: горячей воды не будет во многих районах Риги

Новости Латвии 13:04

Новости Латвии 0 комментариев

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей в середине недели в Риге, на правом берегу Даугавы, не будет горячей воды, сообщил агентству LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей в середине недели в Риге, на правом берегу Даугавы, не будет горячей воды, сообщил агентству LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Читать

Второй день Laima Rendezvous Jūrmala 2025: интеллектуальный юмор и неожиданный дуэт. ФОТО

Для настроения 13:00

Для настроения 0 комментариев

26 июля в концертном зале «Дзинтари» прошёл второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025, центральным событием которого стал сольный концерт Семёна Слепакова. Музыкант представил свою новую программу, с которой в ближайшие месяцы отправится в тур по городам Европы.

26 июля в концертном зале «Дзинтари» прошёл второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025, центральным событием которого стал сольный концерт Семёна Слепакова. Музыкант представил свою новую программу, с которой в ближайшие месяцы отправится в тур по городам Европы.

Читать