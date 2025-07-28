Живут за границей, а лечиться едут в Латвию: Абу Мери планирует «перекрыть кран» возможностей нашим мигрантам

«Сейм сейчас рассматривает закон о финансировании здравоохранения, в который мы включили три основных блока. Первый блок — реорганизация Национальной службы здравоохранения (NVD), чтобы она стала страховым фондом. Второй — место жительства по декларации. Все мы должны быть задекларированы, если получаем государственные услуги, потому что нельзя жить, работать и платить налоги в другой стране, а в Латвию приезжать, чтобы пользоваться системой. Так во всем мире, а не только в Латвии.

И третий, очень важный вопрос — установить минимальный бюджет этого фонда. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он должен составлять 12% от общих государственных расходов или не менее 4% от ВВП. Сейчас мы находимся на уровне 4%», — рассказал Хосам Абу Мери.

Людям не придется платить, расчеты будут между государствами

На вопрос, готов ли он к непопулярному решению пересмотреть доступность медицинских услуг для всех граждан Латвии, Абу Мери ответил, что для граждан, которые живут и работают в Латвии, никаких проблем нет. У граждан Латвии, живущих и работающих за границей, есть европейская карта медицинского страхования (EVAK), которая есть и в Латвии. Они приезжают в Латвию, используют свою EVAK-карту, а затем страна их пребывания оплачивает расходы Латвии.

Перед интервью министр здравоохранения встречался с NVD и уточнил, сколько в этом году приходится платить за граждан Латвии, которые во время отпуска или работы использовали EVAK-карту и получили медицинские услуги за границей. Это 15–20 миллионов евро в год. Но Латвия за граждан других стран, которые лечатся здесь по EVAK-карте, получает лишь пару миллионов.

«Речь не идет о том, чтобы кому-то что-то запрещать, ведь это граждане Латвии, и у них есть права, закрепленные в Конституции, но речь о том, чтобы их EVAK или страховка другой страны оплачивалась нам, чтобы мы могли выставить счет Франции, Германии, Ирландии или Швеции», — подчеркнул министр здравоохранения.

Что делать с формально задекларированными?

Но что делать, если человек формально задекларирован в Латвии, но, например, живет и работает во Франции?

«В этом случае действует система Евросоюза, и мы уже видим: если человек задекларирован в Латвии, не является безработным, не числится нигде и не платит налоги, значит, он не живет в Латвии. Это не придется контролировать, система будет связана с VID, Национальной службой здравоохранения и декларацией места жительства.

Конечно, если это студенты, то ясно, что они находятся за границей временно, и Латвия должна за них платить. Исключение — также пенсионеры. Государство все равно должно оплачивать их расходы, где бы они ни находились. Мы говорим о нескольких тысячах человек, и эта сумма сильно нас не затрагивает. Речь идет только о справедливости.

Мы не говорим, что если вы гражданин Латвии, живущий за границей, то вы не можете получать медицинские услуги в Латвии. Если вы гражданин ЕС, у вас должна быть EVAK-карта, вы не платите, но потом платит та страна, куда вы подаете документы. Так делают и граждане Европы. Мы за Латвию в ЕС платим 20 миллионов евро в год», — пояснил Абу Мери.

Что такое европейская карта медицинского страхования?

Европейская карта медицинского страхования, или EVAK (на английском — European Health Insurance Card), — это пластиковая карта, подтверждающая, что человек является гражданином государства-члена Европейского Союза, страны Европейской экономической зоны (Исландии, Норвегии, Лихтенштейна) или Швейцарии и имеет в своей стране социальное страхование.

При краткосрочном пребывании в другой стране-члене или Великобритании EVAK подтверждает право на получение необходимой или неотложной медицинской помощи в том же объеме, который предоставляется жителям этой страны. Такую помощь оказывают медицинские учреждения и врачи, предоставляющие государственные медицинские услуги в данной стране. Вид и объем услуг в каждом конкретном случае определяет лечащий врач.