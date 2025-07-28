«Трамп съел Европу на завтрак»: соглашение США-ЕС по тарифам чётко показало, кто тут хозяин

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал достижение договоренности, которое, по его мнению, позволит избежать "ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений".

Во Франции настроения совершенно иные. "Это мрачный день, когда альянс свободных народов, объединившихся для утверждения общих ценностей и защиты общих интересов, смирился с подчинением", - написал французский премьер-министр Франсуа Байру в соцсети X.

Посмотрите на лицо Урсулы фон деор Ляйен. С таким впору подписывать безоговорочную капитуляцию.

Министр по торговым вопросам Лоран Сен-Мартен и министр по европейским делам также раскритиковали соглашение как фундаментально несбалансированное.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «Трамп съел ЕС на завтрак», назвав сделку унизительной для Европы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что поддерживает соглашение, но «без энтузиазма».

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала соглашение «позитивным» и «устойчивым», но попросила национальную и европейскую поддержку для наиболее пострадавших от соглашения отраслей. В переводе с бюрократического это означает: те убытки, которые понесут предприятия ЕС, должны будут покрыть европейские налогоплательщики. Нет-нет, Урсуле фон дер Ляйен и остальным «комиссарам в непыльных креслах» урезанием заралат это ен грозит, не волнуйтесь за них.

Напомним ключевые условия соглашения.

1)Европейский средний тариф на американские товары был около 3%, теперь станет 0%. Т.е. рынок сдан на милость победителя.

2)Американский средний тариф на европейские товары был около 1,5% (некоторые источники говорят про 2,5%). Теперь станет 15% на большинство товаров (70% импорта из Европы), а на остальные будет 0%. Есть и исключения, так тарифы на сталь остались на уровне 50%.

Профицит ЕС в торговле с США в 2024 году составил 235 млрд. долларов. 15-процентный тариф скорее всего обнулит этот профицит.

3)Кроме того, Европа обязалась закупить у США нефти и газа на 750 млрд. USD за три года. Сейчас экспорт энергоносителей США в ЕС составляет 65 млрд. в год. Так что вопрос, у кого теперь будет профицит – риторический.

Французские промышленники уже, предупредили, что соглашение может косвенно снизить ВВП ЕС примерно на 0,5% (это очень много на самом деле) из-за его асимметричного характера и поспешных переговоров. Ведущие промышленные ассоциации Германии, в том числе BDI (Федерация немецкой промышленности) и VCI (Ассоциация химической промышленности), предупредили, что даже сниженная пошлина в размере 15% по-прежнему слишком высока для экспортно-ориентированных секторов. Volkswagen сообщил о 1,3 млрд евро убытков в первом полугодии 2025 года из-за существующих тарифов и рассказал о сохраняющейся неопределенности даже после заключения нового соглашения. Ну и т.д.

В этом свете занятно звучат оправдания, озвученные из брюссельских и берлинских кабинетов. "Это, безусловно, лучшее соглашение, которое мы могли заключить в очень сложных обстоятельствах", - отметил комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович. Один из членов Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ (так называемого "Совета мудрецов") Вероника Гримм предполагает, что ЕС не мог достичь большего в сделке с Трампом. "Таков текущий расклад сил", - заявила она.

В переводе с экспертного: мы проиграли торговую войну и вынуждены капитулировать.

Соглашение рамочное, оно еще подлежит одобрению в каждой из 27 стран ЕС. Трудно представить, чтобы этот процесс прошел быстро и безболезненно. Фактически Трамп нанес мощный удар по европейскому единству, наглядно продемонстрировав, что еврокомиссары не способны защитить интересы Евросоюза.