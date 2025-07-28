-Юрмала - город контрастов. В одном ресторане отказались налить кофейку или чего покрепче за полчаса до закрытия, мотивируя тем, что кухня (!!!) уже не работает, в соседнем - не только налили, но и безуспешно пытались подарить Moet Chandon.

А в целом, едва ли еще где-то в Европе (а то и в мире, хотя не уверен за Хайфу) найдется такое место, где за вечер несколько десятков случайных прохожих тебе скажут, что каждое утро смотрят The Breakfast Show. Буду ездить во дни тягостных сомнений, чисто подзарядиться.