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Российский журналист: «Юрмала — город контрастов» (1)

Редакция PRESS 28 июля, 2025 19:12

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LETA

Своим неожиданным мнением о пребывании в Юрмале поделился в Фейсбуке известный российский журналист Александр Плющев, ныне проживающий в Литве и основавший там популярный интернет-канал.

-Юрмала - город контрастов. В одном ресторане отказались налить кофейку или чего покрепче за полчаса до закрытия, мотивируя тем, что кухня (!!!) уже не работает, в соседнем - не только налили, но и безуспешно пытались подарить Moet Chandon.

А в целом, едва ли еще где-то в Европе (а то и в мире, хотя не уверен за Хайфу) найдется такое место, где за вечер несколько десятков случайных прохожих тебе скажут, что каждое утро смотрят The Breakfast Show. Буду ездить во дни тягостных сомнений, чисто подзарядиться.

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Комментарии (1) 13 реакций
Комментарии (1) 13 реакций
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