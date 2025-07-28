И эти туда же! Компания Fazer уменьшает размер своих традиционных шоколадных плиток

Например, классическая плитка молочного шоколада, известная как Fazerin sininen, раньше продавалась в упаковке по 200 граммов. Таким образом, размер уменьшится примерно на десять процентов.

Ранее в этом году сообщалось, что также плитки шоколада Marabou уменьшатся в размере: упаковки по 185–200 граммов теперь стали 160-граммовыми, а 100-граммовые плитки – 90-граммовыми.

Производитель шоколада Marabou, компания Mondelez Finland, тогда пояснил, что размер плитки пришлось уменьшить из-за резкого подорожания какао.

Рост цен связан с неблагоприятными погодными условиями, особенно в Западной Африке, где производится большая часть мирового какао.