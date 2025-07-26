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Открытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025: легендарные голоса и звёздная публика

Редакция PRESS 26 июля, 2025 16:38

Для настроения 0 комментариев

25 июля в концертном зале “Дзинтари” стартовал фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 - три дня живой музыки, неожиданных дуэтов и уникальной атмосферы под художественным руководством Лаймы Вайкуле.

Особенным моментом вечера стал дуэт Лаймы Вайкуле и Андрея Макаревича, ставший уже традицией фестиваля. Mario Biondi покорил зал своим фирменным бархатным голосом, а голливудский певец и актёр Robert Davi исполнил легендарные хиты Фрэнка Синатры –-My Way, New York, New York и другие. Лайма Вайкуле, как всегда, восхитила публику не только своим исполнением, но и элегантными нарядами, а Зарина Алтынбаева завоевала сердца зрителей силой и красотой вокала. Певец с кубинскими корнями Roberto Kel Torres наполнил вечер латиноамериканскими ритмами и жаркой энергетикой. На сцену вчера также вышли Gio Pika, который учувствовал на фестивале впервые, уже так полюбившейся группа Sunstroke Project, эстонская восходящая звезда Alika, латвийская вокалистка Jussendo, группа Framest, финалистка конкурса Laima Voice Диана Пашко, талантливая Arpi Alto с Emil Khachaturian и, конечно, Янис Стибелис и Нормундс Рутулис, Каждый номер прозвучал вживую под аккомпанемент оркестра - традиция, которой фестиваль следует с первого дня своей истории.

В зале в этот вечер собралась особенная публика. Среди гостей - Алла Пугачёва и Максим Галкин, Олег Тиньков, Пётр Авен и многие другие, кто ценит живую музыку и атмосферу фестиваля Laima Rendezvous.

«Каждый вечер фестиваля - это праздник встреч, эмоций и музыки. Спасибо всем, кто разделил с нами эту атмосферу!» – сказала Лайма Вайкуле.

Сегодня, 26 июля, гостей ждёт первый сольный концерт Семёна Слепакова в Латвии за последние четыре года. Билеты на него ещё доступны в ограниченном количестве, а воскресный гала-концерт уже полностью распродан, но будет доступен для просмотра на официальном YouTube канале фестиваля, а также позже на телевидении. Laima Rendezvous

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 проходит с 25 по 27 июля в концертном зале “Дзинтари”. Организаторы благодарят за поддержку город Юрмала, ресторан Lido за предоставление питания, ведущий международный поставщик услуг по продаже автомобилей и послепродажному обслуживанию Inchcape Motors Latvia за предоставленный транспорт, крупнейший видео-сервис, который предлагает огромный выбор фильмов и сериалов из коллекций популярных онлайн-кинотеатров в одной подписке - Kartina.TV, a так же STV, Tilts, и Venden за предоставление воды.

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