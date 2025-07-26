МИД Латвии предупреждает туристов о лесных пожарах в Турции

В ночь на 26 июля пожар возник в районе курортного города Аланья.

Такие пожары очень трудно контролировать из-за гористого рельефа местности.

В министерстве подчеркивают, что повышенная пожароопасность сохраняется на большей части территории Турции, под Анкарой тоже в субботу горят леса.

МИД призывает соблюдать указания местных органов власти, в особенности в отношении возможной эвакуации, и без особой надобности не приближаться к местам пожаров.

Кроме того, МИД призывает латвийцев всегда брать с собой документы, удостоверяющие личность, так как сотрудники турецких правоохранительных органов имеют право проверять идентичность любой личности и наказывать тех, кто не может предъявить документы.

В стране также сохраняется риск атак со стороны террористических группировок, поэтому МИД призывает избегать мест массовых скоплений людей.

До этого момента в консульский регистр МИД обратились с целью регистрации девять обладателей латвийских паспортов, пятеро из них покидают Турцию сегодня.

В случае ЧП латвийцев призывают немедленно связаться с латвийским посольством в Турции или с круглосуточным дежурным консульского департамента МИД по телефону 26 33 77 11 или электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.