Почему не в Риге?! В Вильнюсе начали курсировать электрокатера латвийского производства

Как пояснили представители предприятия, катера спроектированы нидерландской компанией Navala Architects. Всего катеров будет четыре, и каждый из них получит свое название: Rytas ("Утро"), Lašisa ("Лосось"), Geležinis vilkas ("Железный волк") и Smilga ("Полевица").

Маршрут катеров включает пять остановок: мост Короля Миндаугаса, Зеленый мост, Белый мост, мост Жверино и Бизнес-треугольник (Verslo trikampis). Он соединяет жилые районы центра литовской столицы, деловой центр и места отдыха.

Цена 90-минутного билета в предварительной продаже - 3 евро, при покупке на месте - 4 евро. Для приобретения билетов можно использовать вильнюсские билетные карты, сайт JUDU и приложение Ticker un Trafi.

Почти 60% Вильнюса составляет зеленая зона, в этом году город получил статус Зеленой столицы Европы 2025, он включен в список мест, рекомендованных для посещения городским эко-туристам. Внедрение речного электротранспорта - часть стратегии, которая предусматривает сокращение выбросов, введение экологичной мобильности, повышение благополучия жителей и гостей Вильнюса. Крыша новых катеров, закрывающая 80% всей плошади, покрыта солнечными панелями, что обеспечит их энергоэффективность.

"Река Нярис всегда была артерией городского развития, поэтому сегодня по ее берегам расположены значимые зоны отдыха, бизнес-центры и жилые районы. Мы хотим, чтобы соединение между ними было как можно удобнее и экологичнее. Пассажирские электрокатера имеют малую осадку и работают полностью на электричестве. Пристани для них представляют собой независимо плавающие объекты, что позволит сохранить естественное течение реки. Мы надеемся, что эти катера станут символом города и привычным способом передвижения для горожан и его гостей", - заявляет мэр Вильнюса Владас Бенкунскас.

Катера имеют корпус типа катамарана, они изготовлены из алюминия. В каждом катере 32 сидячих места, есть также места для пассажиров с проблемами передвижения. На борту можно разместить велосипед, подключиться к беспроводному интернету и ознакомиться с важной туристической информацией на цифровых экранах.