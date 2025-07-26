Гонял по всему городу и отвалилось колесо: полиция задержала агрессивного водителя (ВИДЕО)

Началось с того, что по шоссе Рига - Юрмала ехали два мотоциклиста, на одного из которых наехал впоследствии задержанный водитель. Второй мотоциклист погнался за обидчиком и догнал его на светофоре возле торгового центра Spice. Пока горел красный свет, между водителем автомобиля и мотоциклистом затеялась перебранка и водитель ударил мотоциклиста.

После этого агрессивный водитель продолжил путь. Он пересек Даугаву по мосту и выехал на ул. Краста, по которой двигался на очень большой скорости, пока рядом с McDonald's у автомашины не отвалилось колесо. Тем не менее водитель поехал дальше, но путь ему преградили четыре полицейских экипажа на ул. Саласпилс, в районе станции Яняварты.

Как оказалось, любитель быстрой езды был в состоянии алкогольного опьянения - "алкометр, возможно, показал 2,6 промилле", пишут авторы поста.

"Алкоголь + агрессия + авто = потенциальная катастрофа", - предупреждает Sadursme.lv.