Воздушная тревога! Над Вильнюсом видели дрон из Белоруссии, он скрылся в неизвестном направлении (ВИДЕО)

«Сегодня утром от жителей поступили сообщения о беспилотном летательном аппарате (дроне), который, предположительно, залетел на территорию Литвы со стороны Беларуси. Согласно полученной информации, дрон был замечен на высоте около 200 метров, в последний раз его видели недалеко от Вильнюса. Полиция задействовала все силы, проинформированы все службы. Жителей, которые заметили дрон, призывают немедленно сообщить об этом по телефону 112 и ни в коем случае не приближаться к нему. Пока неизвестно, о каком типе дрона идет речь, информация будет обновляться», — сообщил представитель Национального центра управления кризисами Дариус Бута.

Позже утром в эфире LRT RADIO Д. Бута подчеркнул, что все службы продолжают работу по этому инциденту, и если кто-то заметит летающий или упавший предмет, необходимо обязательно звонить по телефону 112.

По его словам, «в настоящее время нет достоверной информации о какой-либо угрозе, исходящей от этого объекта».

«Мы стараемся установить, где находится дрон и где он мог упасть», — добавил Д. Бута, подчеркнув, что речь идет только об одном дроне.

Это второй случай в текущем месяце, когда было зафиксировано, что БПЛА залетел из Белоруссии в Литву.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), вторгшийся в Литву в понедельник утром, не нарушил полёты в стране, сообщила BNS компания по управлению воздушным движением Oro navigacija.

«Полёты выполняются в обычном режиме», — сообщила BNS представитель компании Ингрида Даугирде.

После того, как в понедельник в Литву залетел предположительно очередной дрон из Белоруссии, советник литовского премьера Юстинас Аргустас сказал, что имеющиеся сейчас меры защиты от дронов неэффективны.

«Практика показывает, что нынешние меры неэффективны и недостаточны. На всё это, на недостаточность действующего алгоритма было обращено внимание, и ведомствам даны указания о том, что необходимо сделать», — сообщил советник премьера агентству BNS в понедельник.

Аргустас заверил, что текущая ситуация обсуждалась на состоявшемся несколько недель назад заседании Комиссии по национальной безопасности при правительстве, где были даны обязательства по предотвращению использования малых дронов и приобретению средств реагирования.

«Завтра министр обороны Довиле Шакалене и представители ведомств более подробно представят все меры на встрече с президентом», — сказал он.

По словам Аргустаса, премьер-министра регулярно информируют об инциденте, произошедшем в понедельник утром, в укрытие его не увозили.

«В этом случае ответственные учреждения действуют по своим планам и алгоритмам – уточняют информацию, оперативно информируют жителей», – сказал советник.

Как сообщало агентство BNS, когда 10 июля другой беспилотник влетел на территорию Литвы, власти сначала заподозрили, что воздушное пространство пересёк беспилотник «Шахед», который Россия использует в войне против Украины. Однако позже выяснилось, что пересекший литовскую границу беспилотник был российским дроном «Гербера», визуально похожим на «Шахеда» и предназначенным для обмана систем ПВО.