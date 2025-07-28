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Воздушная тревога! Над Вильнюсом видели дрон из Белоруссии, он скрылся в неизвестном направлении (ВИДЕО)

Редакция PRESS 28 июля, 2025 13:17

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Как сообщает BNS, в понедельник утром на телефоны жителей Литвы были отправлены информационные сообщения о влетевшем в страну дроне. По данным Национального центра управления кризисами, местные жители, заметившие дрон, сообщили, что дрон, возможно, прилетел из Белоруссии. Он был замечен на высоте около 200 метров, последний раз его видели недалеко от Вильнюса.

«Сегодня утром от жителей поступили сообщения о беспилотном летательном аппарате (дроне), который, предположительно, залетел на территорию Литвы со стороны Беларуси. Согласно полученной информации, дрон был замечен на высоте около 200 метров, в последний раз его видели недалеко от Вильнюса. Полиция задействовала все силы, проинформированы все службы. Жителей, которые заметили дрон, призывают немедленно сообщить об этом по телефону 112 и ни в коем случае не приближаться к нему. Пока неизвестно, о каком типе дрона идет речь, информация будет обновляться», — сообщил представитель Национального центра управления кризисами Дариус Бута.

Позже утром в эфире LRT RADIO Д. Бута подчеркнул, что все службы продолжают работу по этому инциденту, и если кто-то заметит летающий или упавший предмет, необходимо обязательно звонить по телефону 112.

По его словам, «в настоящее время нет достоверной информации о какой-либо угрозе, исходящей от этого объекта».

«Мы стараемся установить, где находится дрон и где он мог упасть», — добавил Д. Бута, подчеркнув, что речь идет только об одном дроне.

Это второй случай в текущем месяце, когда было зафиксировано, что БПЛА залетел из Белоруссии в Литву.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), вторгшийся в Литву в понедельник утром, не нарушил полёты в стране, сообщила BNS компания по управлению воздушным движением Oro navigacija.

«Полёты выполняются в обычном режиме», — сообщила BNS представитель компании Ингрида Даугирде.

После того, как в понедельник в Литву залетел предположительно очередной дрон из Белоруссии, советник литовского премьера Юстинас Аргустас сказал, что имеющиеся сейчас меры защиты от дронов неэффективны.

«Практика показывает, что нынешние меры неэффективны и недостаточны. На всё это, на недостаточность действующего алгоритма было обращено внимание, и ведомствам даны указания о том, что необходимо сделать», — сообщил советник премьера агентству BNS в понедельник.

Аргустас заверил, что текущая ситуация обсуждалась на состоявшемся несколько недель назад заседании Комиссии по национальной безопасности при правительстве, где были даны обязательства по предотвращению использования малых дронов и приобретению средств реагирования.

«Завтра министр обороны Довиле Шакалене и представители ведомств более подробно представят все меры на встрече с президентом», — сказал он.

По словам Аргустаса, премьер-министра регулярно информируют об инциденте, произошедшем в понедельник утром, в укрытие его не увозили.

«В этом случае ответственные учреждения действуют по своим планам и алгоритмам – уточняют информацию, оперативно информируют жителей», – сказал советник.

Как сообщало агентство BNS, когда 10 июля другой беспилотник влетел на территорию Литвы, власти сначала заподозрили, что воздушное пространство пересёк беспилотник «Шахед», который Россия использует в войне против Украины. Однако позже выяснилось, что пересекший литовскую границу беспилотник был российским дроном «Гербера», визуально похожим на «Шахеда» и предназначенным для обмана систем ПВО.

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