Четыре недели счастья: чего мы не знаем о своих отпусках?

Ежегодный, оплачиваемый

«Который год я не могу уйти в отпуск летом, - написала читательница Инга. – Менеджер всегда взывает к моему пониманию. Дескать, у других сотрудников дети, которые будут в каникулы предоставлены самим себе, у других – сад и огород, летом там полно работы. А я, дескать, без мужа и детей, мне можно отдыхать, когда все переотдыхают. Поэтому обычно выхожу в отпуск в начале мая и в октябре, когда дети у коллег еще или уже учатся...»

Законно ли такое отношение руководителя и надо ли уступать лето своим коллегам? Юрист Ирина САВЕЛЬЕВА разъясняет, что такое очередной отпуск.

Закон о труде регламентирует, что у каждого работника есть право на оплачиваемый отпуск, который предоставляется в рамках индивидуального трудового года (ст. 149 Закона о труде).

Отпуск не может быть короче четырех календарных недель в году, не считая праздничных дней.

Лицам моложе 18 лет полагается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью один месяц.

(!) Закон разрешает работодателю отпускать своих сотрудников и на более длительные оплачиваемые каникулы - по обоюдному согласию сторон.

Если в организации или на предприятии много «конкурентов» на отдых в летнее время, можно договориться на отдых летом хотя бы на одну неделю. Вместе с выходными это вообще получается 9 дней! Поэтому юрист советует выходить к работодателю или менеджеру по персоналу со своими предложениями. А для этого надо немного ознакомиться с основами трудового законодательства.

В частном секторе редко где можно уйти в отпуск на четыре недели. На практике предлагают разбить законное время отдыха на две части – по две недели. Закон это разрешает.

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен по частям - по взаимному соглашению работника и работодателя. Но одна часть в текущем году не может быть короче двух непрерывных календарных недель. Вторая может составлять как две недели подряд, так и быть раздроблена хоть по неделе, хоть по одному дню...

А насчет того, что мамы-папы просятся летом в отпуск, так это законно. Трудовое законодательство выделяет группы работников, которых работодатель обязан отпускать в отпуск в то время, когда они попросят. Это:

* родители детей до 3-летнего возраста;

* родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18-летнего возраста;

* работники моложе 18 лет, которым обязательно следует предоставить отпуск во время летних каникул.

Вопрос по теме: когда должны выплатить отпускные? Так, одним выплачивают до отпуска, другим – во время отпуска вместе с зарплатой за предыдущий месяц. А как правильно?

- В Законе о труде говорится, что обязанность работодателя - выплачивать работнику отпускные не позже чем за день до начала отпуска. Но работник имеет право попросить выплатить их в другое время - например, приплюсовать к следующей зарплате...

«Возьму деньгами!»

Часто возникает и такая ситуация, когда работник сам не хочет идти в отпуск, а согласен, чтобы ему выплатили отпускные, а он будет продолжать работать и получать зарплату.

«Дочь болела сильно, потребовалось много денег на врачей, реабилитацию. Набрали кредитов, - написала Юлия М. - Попросила своего начальника разрешить мне работать в отпуск, а отпускные получить, как положено. Говорит - нельзя. Это правда или ему денег жалко?»

Трудовое законодательство не разрешает компенсировать отпуск деньгами (ст. 149, часть 5), а регламентирует работникам отдыхать. Если же работнику требуются деньги, то хорошее начальство всегда найдет возможность дать сотруднику заработать.

А компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается только при увольнении – при окончательном расчете. Даже если человек не использовал отпуск, например, пять лет. В таком случае при увольнении работодатель обязан насчитать отпускные на основании средней зарплаты работника за последний период...

Плюс к отпуску

Не за горами 1 сентября, и родители школьников младших классов, особенно первоклассников, планируют свое время и заранее отпрашиваются с работы, чтобы разделить с малышами этот торжественный момент. Читатели спрашивают: «Разрешено ли по закону получить хотя бы неоплачиваемый выходной в этот день?»

Можем сказать, что об этом речь идет уже много лет. Законодатели не идут навстречу родителям в этом вопросе. Но закон дает возможность некоторым категориям родителей официально воспользоваться такой привилегией.

Дополнительный оплачиваемый отпуск полагается (ст. 151):

* родителям трех или более детей в возрасте до 16 лет и родителям детей-инвалидов до 18 лет — три рабочих дня;

* родителям детей до 14 лет — не менее одного рабочего дня;

* сотрудникам, чья работа связана с особым риском, — не менее трех рабочих дней.

Также в трудовом или коллективном договоре предприятия можно оговорить другие случаи, когда работникам предоставляется дополнительный отпуск. Это могут быть заслуженные работники предприятия или работающие в ночные смены и праздничные дни и т. д.

Как оказалось, не все знают о дополнительных днях к отпуску. Поэтому возникают вопросы. Например: можно ли вместо дополнительного отпуска попросить оплату за эти дни?

Оказывается, так же, как и вместо ежегодного отпуска, вместо дополнительного денег не дают. Но компенсацию за эти неотгулянные дни выплатят при увольнении. Те, кто имеет эти привилегии, проследите за этим, если у вас будет такой прецедент.

Значит, эти отпуска можно так же копить, как ежегодные, а потом при увольнении получить компенсацию за несколько лет?

- Здесь немного другая ситуация. Да, при расторжении трудовых отношений компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается в том числе и за дополнительный отпуск, - поясняет юрист. – Но надо учитывать, что дополнительный отпуск положено использовать до следующего ежегодного оплачиваемого отпуска. Если работник этого не сделает, то привилегия за прошедший период и деньгами не компенсируется...

«А кто вас заменит?!»

«Работаю в так называемой частной лавочке. Владелец фирмы так всех насокращал, что оставшимся уйти в отпуск невозможно, - написал читатель Геннадий А. - Заменить нас некому, потому что у каждого сотрудника и так обязанностей за двоих, а то и за троих...»

- Действительно, бывают ситуации, когда работодатель не может отпустить работника в оплачиваемый отпуск в то время, когда тот захочет, - поясняет Ирина Савельева. – Это зависит от особенностей производственной деятельности предприятия. Закон допускает, что в случаях производственной необходимости возможно перенести часть отпуска на другой период. Эту договоренность хорошо бы подкрепить письменным согласием работника...

Так же по договоренности между работником и работодателем решается вопрос продолжительности отпуска. Часто менеджер предлагает работникам летом взять меньшую часть отпуска, а бОльшую отгулять в несезонное время. В таком случае начальство должно объяснить работникам, почему им предлагается такой график отпусков.

Например, в сфере общепита, когда приезжают туристы, заняты все сотрудники и даже порой приглашают дополнительно временных работников. Здесь отпуска - только если очень надо...

Тем более что по закону часть отпуска можно перенести и на следующий год – с письменного согласия работника.

Другое дело, что работодатель, как пишет читатель, вообще не намерен отпускать работников в отпуск, если тот, например, не сделает свою работу впрок или не найдет себе замену.

Так, утверждает юрист, действовать нельзя. В таком случае следует обратиться к статье 149 Закона о труде (часть 3): если отпуск неблагоприятно влияет на производственные процессы, то можно только часть отпуска перенести на следующий год. Также работник может обратиться за помощью в Государственную трудовую инспекцию: нарушают его право на ежегодный оплачиваемый отпуск...

Лана ВАСИЛЬЕВА