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США готовы предложить Ирану 30 млрд. долларов и частичное снятие санкций в обмен на отказ от обогащения урана

Редакция PRESS 27 июня, 2025 12:04

Мир 0 комментариев

Иранский флаг развевается на фоне сооружений АЭС в Бушере.

Администрация Белого дома рассматривает возможность предложить Ирану пакет экономических стимулов в обмен на полный отказ от программы по обогащению урана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре осведомлённых источника.

По данным телеканала, среди обсуждаемых мер — инвестиции в гражданскую ядерную программу Ирана на сумму от 20 до 30 миллиардов долларов, при этом предполагается, что средства будут предоставлены арабскими государствами региона. США, по словам одного из источников, готовы возглавить переговорный процесс, но не намерены напрямую финансировать проект.

Также в качестве возможного стимула рассматривается частичное снятие санкций и предоставление доступа к около шести миллиардам долларов замороженных иранских активов. Эти средства ранее были выручены от экспорта нефти и находились на счетах в Южной Корее, прежде чем были переведены в Катар.

Дополнительно обсуждается идея финансирования со стороны союзников США замены ядерного объекта в Фордо, ранее подвергшегося авиаудару, на гражданскую ядерную установку без функции обогащения.

Источники подчеркивают, что все предложения носят предварительный характер, однако ключевым условием остаётся отказ Тегерана от обогащения урана.

Президент Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о недопустимости обладания Ираном ядерным оружием. В ночь на 22 июня, по его словам, американская авиация нанесла удар по иранскому ядерному объекту в Фордо. Оценить ущерб пока не представляется возможным, однако, по утверждению Трампа, «ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены».

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